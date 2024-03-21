الملك: معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل أردني

الملك: معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل أردني
التاريخ
3/21/2024 2:33:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن معارك الجيش
العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني.
وقال جلالته في تغريدة اليوم الخميس، بمناسبة
الذكرى الـ56 لمعركة الكرامة: "إن معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة
فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني، فهي تاريخنا، وهي هويتنا التي لا يمكن أن
نقبل المساومة عليها. وبذكرى معركة الكرامة الخالدة، ما زال نشامى القوات المسلحة
على العهد، درعاً متيناً وحصناً أميناً للأردن الغالي".
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