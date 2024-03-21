حصيلة شهداء غزة تقترب من 32 ألفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ليقرب من 32 ألفا بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة الخميس.
وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 167، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31988 شهيدا و74188 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدا و92 إصابة خلال 24 ساعة ماضية، وفق الوزارة.
ولا يزال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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