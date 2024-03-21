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حصيلة شهداء غزة تقترب من 32 ألفا

3/21/2024 2:33:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ليقرب من 32 ألفا بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة الخميس.


وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 167، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31988 شهيدا و74188 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".


وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدا و92 إصابة خلال 24 ساعة ماضية، وفق الوزارة.


ولا يزال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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