امفنت تجدد التزامها بدعم النساء وتمكينهن بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم

MENAFN - Alghad Newspaper)"في الثامن والحادي والعشرين من شهر آذار/مارس كلّ عام، تحتفل نساء العالم بيومين هامّين هما يوم المرأة العالميّ ويوم الأم. ونحن في الشبكة الشرق أوسطيّة للصحة المجتمعيّة (امفنت) نغتنم هذه الفرصة للتعبير عن دعمنا الثّابت وتضامننا العميق مع النساء المتضرّرات من حالات الطوارئ. إنّ شهر مارس هو شهرٌ للاحتفاء بقوّة أصوات النّساء وإنجازاتهنّ. لقد لعبت النساء دورًا محوريًا في بناء المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة. ونؤمن في امفنت أنّ تمكين النّساء ودعمهنّ هو أمرٌ ضروريٌ لبناء مستقبلٍ أفضل للجميع.تعاني بعض بلدان إقليم شرق المتوسّط من وطأة أزمات إنسانيّة معقّدة، تفوق في قسوتها نظيراتها في العالم، خمسة أشهر من حربٍ طاحنة في غزّة وعشرة أشهر من صراعٍ مُسلّح في السّودان، أدّت إلى تدمير صحّة النّساء وانعدام رفاهيتهن. ولا تختلف حال النّساء في أفغانستان ولبنان والعراق وليبيا وسوريا واليمن، حيث عانين من ويلاتٍ مشابهة سابقاً، خلّفت ندوبًا عميقة في نفوسهنّ، وأثقلت المنطقة بمصابهنّ.تُعاني النساء في مناطق النزاع المسلح من ظروفٍ قاسيةٍ تفوق قدرة التحمل. فتعطل الخدمات الصحية وقيود الحصول على المساعدات الإنسانية يُفاقم من معاناتهنّ ويضع حياتهنّ معرض الخطر، لكنّ إصرارهنّ وعزيمتهنّ لا تُقهر. فمع كلّ تحدٍّ يواجهنه، تزددن قوّةً وإصرارًا على الصمود والمقاومة. فهنّ الأمّهات والزوجات والأخوات، بل هنّ عماد المجتمعات التي تُواجه الدمار. الأرقام تُشير إلى حجم الكارثة. فعدد النّساء المتضرّرات من النزاعات المسلّحة يتزايد بشكلٍ مُخيف، ممّا يُهدد مستقبل المنطقة بأكملها.فبحسب البيانات التي سجلتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة حتى الخامس من شهر آذار/مارس الحالي، ارتقت أكثر من 9.000 سيدة في غزة، وأصيبت أكثر من 19.000 منهن. وترتقي أكثر من 37 أمّا كل يوم، وفي الشهر المقبل وحده، من المتوقع لـ 5.500 سيدة أن تضع حملها.ولا يقل الوضع في السودان شدة، تُعاني النساء والفتيات من مخاطر جمة. فوفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، تُشكل النساء والفتيات في سن الإنجاب ما يقرب من 23% من النازحين داخليًا، بما في ذلك أكثر من 150.000 سيدة حامل. وتُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ 4.2 مليون امرأة وفتاة في السودان معرضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم تسجيل 44 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس من هذا العام فقط.تواجه النساء اللاتي تعشن في خضم حالات الطوارئ المعقدة تحدياتٍ جمة تُهدد صحتهنّ وسلامتهنّ. فواقعهنّ اليومي مُحاطٌ بالخطر والخوف، وفوق ذلك يُحرمن من الحصول على مستلزمات صحيّة أساسيّة مثل تلك الخاصّة بالنظافة الصحية ورعاية الحمل. وتزداد المخاطر التي تهدد النساء في الملاجئ المؤقتة، حيث تُجبر الكثير منهنّ على العيش في ظروف غير صحيّة داخل الخيام أو الفصول الدراسيّة.

كما تُفاقم صعوبة الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي ومنتجات النظافة الشخصية من معاناتهن، وتُعرضهن لخطر الإصابة بالأمراض. كما يُشكل نقص مسكنات الآلام والأدوية الأساسية عبئًا إضافيًا على النساء، حيث يُضاعف من وطأة آلامهن الجسدية ويُؤثر على صحتهن النفسية بشكلٍ سلبي.



في ظل الظروف القاسية التي تواجهها النساء والفتيات في حالات الطوارئ، تُطالب امفنت بضرورة اعتماد القانون الدولي الإنساني (IHL) بشكلٍ عاجل، وفتح ممرات إنسانية آمنة للسماح بمرور المساعدات الإنسانية والدعم الدولي دون انقطاع لما لذلك من ضرورة لإنقاذ الأرواح وتحسين حياة النساء والفتيات. ولا تقتصر الاحتياجات على المساعدات الغذائية فقط، بل يجب أيضًا إعادة بناء الملاجئ المجهزة بشكلٍ مناسب والبنية التحتية للصرف الصحي لمنع انتشار الأمراض بين السكان. تُؤكد امفنت على أنّ هذه الإجراءات ضرورية لضمان صحة أفضل للنساء والفتيات في حالات الطوارئ، وتشدد على ضرورة توفيرها.



بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم، تُجدد امفنت التزامها الراسخ بالمشاركة في تحقيق صحة أفضل للنساء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ونؤكد على إيماننا الراسخ بضرورة تمكين النساء بشكلٍ مستمر، كونه السبيل الأمثل لبناء مجتمعات قوية وصحية. ونُدرك تمامًا التحديات الجمة التي تواجهها النساء في ظل حالات الطوارئ، ونُعاهد أنفسنا على الاستمرار في دعمهنّ بكلّ ما أوتينا من قوة. ونؤكد على التزامنا بتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمجتمعات المتضررة، مع إيلاء اهتمام خاص باحتياجات النساء والفتيات".