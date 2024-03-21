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37 أمّا تستشهد يوميا في غزة

3/21/2024 2:33:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تستشهد 37 أمّا يوميا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ167، وفق ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحتفل به العالم بعيد الأم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31988، و74188 إصابة أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. (بترا)

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