37 أمّا تستشهد يوميا في غزة

37 أمّا تستشهد يوميا في غزة
التاريخ
3/21/2024 2:33:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تستشهد 37 أمّا يوميا، في العدوان الإسرائيلي
المستمر على قطاع غزة لليوم الـ167، وفق ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
اليوم الخميس.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحتفل به العالم بعيد الأم.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في
قطاع غزة إلى 31988، و74188 إصابة أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان
الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول
الماضي. (بترا)
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