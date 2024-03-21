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تقرير أممي: 35 بالمئة من مباني غزة مدمرة أو أصيبت بأضرار جسيمة

3/21/2024 2:33:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، اليوم الخميس، إن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي تم جمعها في 29 شباط الماضي كشفت عن زيادة كبيرة في الدمار مقارنة بالتقييمات السابقة.
وأوضح المركز أن تقييما محدثا عن الأضرار التي لحقت بالمباني في قطاع غزة، أظهر أن حوالي 35 % من مجمل المباني في قطاع غزة قد تضررت، وهو ما يشكل 88 ألفا و868 مبنى من بينها 31198 مبنى تم تصنيفها على أنها مدمرة و 16908 مبانٍ أصيبت بأضرار جسيمة، فيما أصيب 40762 مبنى بأضرار متوسطة ما يمثل زيادة بنحو 20 ألف مبنى متضرر مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه في كانون الثاني الماضي.

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