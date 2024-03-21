الاحتلال اعتقل 7725 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال اعتقل 7725 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
3/21/2024 2:33:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة حملات الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7725 معتقلا، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية 25 فلسطينيا، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.
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