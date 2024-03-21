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الاحتلال اعتقل 7725 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

3/21/2024 2:33:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة حملات الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7725 معتقلا، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية 25 فلسطينيا، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

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