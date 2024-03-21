مخالفة 20 منشأة تجارية في إربد منذ بداية رمضان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة
إربد، المهندس عبد الحليم الجمرة، إن عدد المخالفات التي حررت بحق المنشآت التجارية
منذ بداية شهر رمضان في جميع ألوية المحافظة بلغت 20 مخالفة.
وأضاف الجمرة، لوكالة (بترا) اليوم الخميس، أن
نسبة كبيرة من المخالفات تتعلق بعدم إعلان الأسعار.
وأكد توفر جميع المواد التموينية؛ بما فيها
الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت، وأن أسعارها مستقرة،
فيما شهدت أسعار بعض المواد انخفاضا.
وبين أن مديرية الصناعة تستقبل الشكوى عبر خطها
الساخن على الرقم (02/7277715)، مؤكدا متابعة كل شكوى ترد للمديرية خلال الفترتين
الصباحية والمسائية.
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