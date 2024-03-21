لماذا أصبح الشباب أقل سعادة من كبار السن؟

MENAFN - Al Watan) كشف تقرير جديد أن الشباب أقل سعادة من الأجيال الأكبر سنا، وذلك لمعاناتهم من "ما يعادل أزمة منتصف العمر"، وفقا لصحيفة "الجارديان

وقال الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي إن "السماح للأطفال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يشبه إعطاءهم دواء لم يثبت أنه آمن".

وأضاف، أن الفشل في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أفضل في السنوات الأخيرة، كان "جنونا".

ومن جهة أخرى، قال مدير مركز أبحاث الرفاهية ومحرر الدراسة، البروفيسور جان إيمانويل دي نيفي، إن التقرير أظهر "انخفاضات مثيرة للقلق في سعادة الشباب، تحديدا في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية".

وتابع: "الاعتقاد بأن الأطفال في بعض أنحاء العالم يعانون بالفعل من ما يسمى بـ(ما يعادل أزمة منتصف العمر،) يتطلب اتخاذ إجراءات سياسية فورية

وقد أظهر تقرير السعادة العالمي لعام 2024 أن تراجع الرفاهية بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، أدى إلى خروج الولايات المتحدة من قائمة العشرين الأسعد في العالم.

و أشار إلى أن الشباب في جميع أنحاء أميركا الشمالية "أصبحوا الآن أقل سعادة من كبار السن"، مع توقع حدوث نفس هذا التحول "التاريخي" في أوروبا الغربية.

وبعد 12 عاما تم فيها قياس الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما على أنهم أكثر سعادة من الأجيال الأكبر سنا في الولايات المتحدة، يبدو أن الاتجاه قد انقلب في عام 2017.

وقد ضاقت الفجوة أيضا في أوروبا الغربية، ويمكن أن يحدث نفس التغيير في العام المقبل أو اثنين، ويعتقد.

ووصف مورثي نتائج التقرير بأنها "علامة حمراء على أن الشباب يعانون بالفعل في الولايات المتحدة والآن بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم".

وقال إنه لا يزال ينتظر رؤية البيانات التي تثبت أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي آمنة للأطفال والمراهقين، ودعا إلى اتخاذ إجراءات دولية لتحسين الروابط الاجتماعية الواقعية للشباب.

وقال دي نيفي، إن تقرير السعادة العالمية، وهو مقياس سنوي للرفاهية في 140 دولة ينسقه مركز أبحاث الرفاهية بجامعة أكسفورد ومؤسسة جالوب وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، أظهر "انخفاضات مثيرة للقلق (في سعادة الشباب) خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية".

وأضاف :إن انخفاض درجات الرفاهية في أمريكا الشمالية (في مجموعة تضم أستراليا ونيوزيلندا) "تتناقض مع فكرة راسخة مفادها أن الأطفال يبدأون حياتهم بسعادة أكبر قبل أن ينزلقوا إلى أسفل منحنى U نحو أزمة منتصف العمر قبل أن يختاروا الرفاهية.

وقد احتل البريطانيون تحت سن 30 عامًا المرتبة 32 في التصنيف، خلف دول مثل مولدوفا وكوسوفو وحتى السلفادور، التي لديها أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.

وعلى النقيض من ذلك، وصل البريطانيون الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا إلى قائمة أفضل 20 من أسعد الأجيال الأكبر سناً في العالم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال غالبية المراهقين البريطانيين لمستطلعي الرأي إنهم يتوقعون أن تكون حياتهم أسوأ من الجيل السابق.

ووجد التقرير أنه "بالنسبة للولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، انخفضت السعادة في جميع الفئات العمرية، ولكن بشكل خاص بالنسبة للشباب، لدرجة أن الشباب الآن، في 2021-23، الفئة العمرية الأقل سعادة"، وفي عام 2010، كان الشباب أكثر سعادة من أولئك الذين هم في منتصف العمر.

ولا يكشف التقرير عن أسباب التغييرات، لكنها تأتي وسط قلق متزايد بشأن تأثير ارتفاع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم المساواة في الدخل، وأزمة الإسكان، والمخاوف بشأن الحرب وتغير المناخ على سعادة الأطفال والشباب.

وقال مورثي إن المراهقين الأمريكيين يقضون ما يقرب من خمس ساعات يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي في المتوسط، ويسهر ثلثهم حتى منتصف الليل في ليالي الأسبوع على أجهزتهم. ودعا إلى تشريع "الآن" للحد من الأضرار التي تلحق بالشباب من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تقييد أو إزالة ميزات مثل أزرار الإعجاب والتمرير اللانهائي.