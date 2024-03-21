Thursday, 21 March 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نصائح للحفاظ على صحة العين خلال رمضان

3/21/2024 2:28:18 PM
(MENAFN- Al Watan) وصفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عين الإنسان بـ"شاشة رصد للتغيرات" التي يمكن أن تتعرض لها مختلف مناطق الجسم، حيث يمكن اكتشاف العديد من المشاكل الصحية من خلال فحص العين، موصية بإجراء فحص شامل لها كل عام إلى عامين.
وأشارت بأن العين تحتاج لتغذية وراحة كباقي أعضاء الجسم، والإمساك عن الطعام والشراب مدة معينة، دون تعويض الجسم من السوائل خلال الـ 24 ساعة، والتي قد تؤثر على صحة العين. ونصحت بتجنب إجهاد العين وتقليل تعرضها للجفاف من خلال الجلوس لفترات طويلة على الأجهزة الحديثة، وارتداء نظارات صحية عند استخدام الحاسوب و أخذ استراحة كل 20 دقيقة من أجل إراحتها والنظر لمسافة بعيدة.
وبينت بأن قلة النوم في رمضان يؤدي للتهيج المتكرر للعينين، لذا يوصى بالنوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات، حيث إن عدم أخذ القسط الكافي من النوم قد يؤدي لجفافها، مشددًا على ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن مع التركيز بشكل أكبر على المغذيات مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية واللوتين والزنك وفيتامينات سي وإي هذه العناصر المفيدة للعينين والتي تساعد في تجنب مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل البقعة الصفراء وخطر إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر حسب ما أظهرت الدراسات. ونوهت على أهمية مراجعة الطبيب المختص باستمرار بهدف الكشف عن بعض الأمراض المتعلقة بالعين والتي لا تظهر أعراضها مبكرًا، ناصحًا بالترطيب المستمر خلال فترة الصيام في رمضان للحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب 2.5 لتر يوميًا، لأن جفاف الجسم يؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين.
وأضافت: يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وضعه تحت السيطرة إما عن طريق النظام الغذائي أو بتناول الأدوية والصوم خلال شهر رمضان، ومع ذلك قد يطلب منهم الطبيب تغيير أدويتهم لمساعدتهم على تناول أقراص خارج أوقات الصيام، أما أولئك الذين يحتاجون إلى الإنسولين للسيطرة على مرض السكري يجب ألا يصوموا.
ونصحت مرضى السكري بقياس مستويات السكر في الدم على مدار اليوم وتجنب الأطعمة السكرية.

MENAFN21032024000089011017ID1108007105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث