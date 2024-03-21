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ذكاء يتحدى الحدود: رياضة المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي

3/21/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) على مدار العقدين الماضيين، أحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا في طريقة تفاعلنا مع الرياضة وتحليلها بحيث جعل العالم أكثر ذكاءً للرياضيين والمذيعين والمعلنين، وأخيرًا للمشاهدين.
حيث ستكون المنافسة في القطاع الرياضي في المستقبل القريب أكثر شراسة خارج الملاعب وداخل المستطيل الأخضر. وبفضل مساعدة المستشعرات القابلة للارتداء والكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن جمع العديد من البيانات مثل: التمريرات، والأهداف المسجلة، والارتدادات، وسرعات الحركة، ومسارات الكرة، ودقة التسديد، وغيرهم . وأيضا من استخدامات الذكاء الاصطناعي على مستوى سلامة اللاعبين في الملعب، وتوقع الإصابات المحتملة، فإن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم قادرًا بشكل أكبر من أي وقت مضى على توقع درجة الخشونة والأحتكاك بين اللاعبين والتنبؤ بوقوع الإصابات.
وفي التحكيم سيُحرم محبين الرياضة من شغفهم مثلًا تم استخدام تقنية تسمى hack-eye بالعديد من بطولات التنس لتحديد ما إذا كانت الكرة داخل أو خارج مجال اللعب في اللحظة التي تلمس فيها الأرض،وبالتالي دون الحاجة إلى وجود حكام خط وهكذا. حيث تم اعتماد أدوات مماثلة من قبل FIFA لاكتشاف حالات التسلل.
وتشير دراسة أخرى إلى أن تطبيقات الهاتف المحمول مثل Homecourt، وESPN، وAI Smart Coach، تُستخدم لتقييم مهارات اللاعبين، مما يمنحهم وسيلة جيدة للتحسين.
وشهد سوق الذكاء الاصطناعي في صناعة الرياضة نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمارات من المنظمات الرياضية، والطلب المتزايد على الرؤى المستندة إلى البيانات.على سبيل المثال، من المتوقع أن تصل قيمة سوق التحليلات الرياضية العالمية إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويشير هذا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة وسوقه العالمي قد توسع، وبما أن الذكاء الاصطناعي في يومنا الحالي وصل إلى هذا المستوى من تطور التقنيات الرياضية،هل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل تام مستقبلًا سيكون فعالًا في الحد من الإصابات؟ وهل سيكون عامل أساسي للوقاية من حدوث الإصابات الرياضية؟

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