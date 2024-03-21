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منظومة الرعاية الصحية فى السعودية

3/21/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) فى بلد شعارها " مملكة الإنسانية "، و نظامها قائم على مباديء الاسلام الحنيف، الذى كرم النفس البشرية وأعطى الانسان مكانته وحقوقه بقوله تعالى : " وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا " ، وفي بلد حكومته رشيدة مخلصة، محور إهتمامها الوطن والمواطن، فقد كان الإهتمام بالرعاية الصحية فى المملكة العربية السعودية محور اهتمام الدولة، منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه فقدمت المملكة منظومة للرعاية الصحية تعتبر من أنجح وأفضل وأرقى أنظمة الرعاية الصحية على مستوى العالم.
ومنظومة الرعاية الصحية السعودية هى منظومة متكاملة شاملة، تهتم بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالمريض والكوادر الصحية، من ناحية الحقوق والواجبات، والمنشآت الصحية والخدمات وشمولها وتوزيعها لجميع مناطق المملكة، وتصنيف المستشفيات من عامة ومتخصصة ومتقدمة، وتحديد وتنظيم ومراقبة دور القطاع الصحى الخاص، وبرامج صحية متقدمة متخصصة لجميع فئات المجتمع، من كبار السن، و ذوى الإعاقة، والأم والطفل ، والصحة النفسية، وبرنامج صحى متكامل عملاق الإمكانيات لخدمة الحجيج وضيوف المملكة من حاملى تأشيرات الزيارة والعمرة.
وزارة الصحة السعودية :
هى الكيان العملاق المسؤول الأول عن منظومة الرعاية الصحية بالمملكة ،وقد أنشئت بالمرسوم الملكى من الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود برقم 8697/11/5فى عام ١٩٥١م القاضى بإنشاء وزارة الصحة.
إلا أن إهتمام الملك المؤسس- طيب الله ثراه - بالصحة سبق هذا التاريخ بفترة طويلة، فقد صدر الأمر السامى من جلالته فى عام ١٩٢٥م ، بانشاء مصلحة الصحة العامة مقرها مكة المكرمة، ولها فروع فى شتى المناطق ،ثم أنشئت مديرية الصحة والإسعاف، والتى هدفت إلى الإهتمام بشؤون الصحة والبيئة، والعمل على إنشاء المستشفيات، وتوفير الكوادر الصحية، والتعاون مع المنظمات والخبرات الدولية، لتكون نواة إنشاء صرح عملاق، شهد الكثير من التطور والانجازات عبر العصور المختلفة، حتى تصل وزارة الصحة السعودية إلى ما تشهده اليوم من إنجازات وتطور ونجاحات عالمية ،فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وولى عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .
و كانت إستراتيجية ورؤية وزارة الصحة السعودية منذ إنشائها هى : تحقيق منظومة صحية متكاملة مستدامة تعنى بالصحة العامة، وتعزز الوقاية وتوفر رعاية صحية شاملة وحكيمة لكافة فئات المجتمع، محورها الانسان، وأركانها العلم والتكنولوجيا وتوفير المنشآت وتمكين الكفاءات ودعم الإبتكارات، من خلال تحقيق الأهداف الآتية :
- تقديم الرعاية الصحية الأولية، مثل التطعيمات ،و صحة البيئة، و تسجيل الوفيات و المواليد و الاحصائيات الحيوية .
- توفير خدمات الرعاية الصحية فى المستشفيات بكافة مستواياتها العامة، والمتخصصة والثانوية .
- وضع الاستراتيجية الصحية والخطط المستقبلية اللازمة لتوفير الرعاية الصحية المستدامة، من حيث المنشآت و الأجهزة والقوى البشرية الصحية .
- إعداد الإحصائيات الصحية والحيوية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة، والإستفادة منها فى لتطوير المستمر لمنظومة الرعاية الصحية.
- وضع البرامج المستمرة لإعداد القوى العاملة فى المجال الصحى، وتطويرها والتعاون مع الجهات ذات الصلة من جامعات ومراكز بحوث والهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
- وضع الضوابط والإشتراطات الصحية النظامية اللازمة لترخيص المؤسسات الصحية الخاصة، وتراخيص العاملين بها، ومراقبة نشاطها وجودة أدائها .
- وضع التعليمات والإشتراطات الخاصة بمنع انتشار ودخول الأمراض المعدية والوبائية، ووضع برامج مكافحتها والابلاغ عنها والقضاء عليها .
- وضع معايير الجودة الشاملة فى الرعاية الصحية وضمان ومراقبة تطبيقها .
- التأكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية ومدى إلتزام الكوادر الصحية بقواعد واخلاقيات المهنة .
- وضع برامج التوعية الصحية والتثيقف المجتمع فى مجال الصحة وسلامة البيئة .
- التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية فى مجال الصحة لتبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا فى المجال الصحى .
* وتقدم وزارة الصحة السعودية خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية وصحة البيئة لأكثر من ٣١ مليون مواطن ومقيم، ومن خلال سلسلة من المستشفيات والمراكز الحكومية، ومن خلال مراقبة أداء عمل القطاع الصحى الخاص، ومن خلال توفير،برامج وتطبيقات إلكترونية تسهل الحصول على الخدمة وإنجاز المعاملات من حجز مواعيد، وتوفير وثائق الفحوصات والملف الصحى وغيرها من الخدمات .
* الملف الصحى الموحد : وهو أحد المحاور الأساسية التى تعتمدها آلية تقديم الرعاية الصحية، حيث يؤدى الملف الصحى الموحد إلى حفظ معلومات المريض، ومنع ازدواجية وتضارب البيانات الخاصة بالمريض، مما يؤدى إلى تحسين جودة أداء الخدمات الصحية، ويستخدم الملف الصحى الموحد رقم هوية المقيم " الإقامة " ورقم الهوية الوطنية للمواطن، كمرجع لرقم الملف الصحى الموحد على المستوى الوطنى .
* نظام الضمان الصحى التعاونى : وهو نظام فريد متكامل يعتبر نموذجاً يحتذى به فى تقديم الخدمة الصحية للمقيمين غير السعوديين من خلال نظام تأمين صحى اجبارى ،يعتمد على بوالص تأمين طبية تقدمها شركات التأمين التعاونية، وتتعاقد مع شبكة من مقدمى الخدمة الصحية من مستشفيات ومراكز خاصة تقدم جميع خدمات الرعاية الصحية من خلال مستويات مختلفة من بوالص التأمين حسب التكلفة .
* وقد أنشأ هذا النظام بموجب الأمر الملكى الصادر فى ١٧-٤-١٩٩٩ م، ويقضى بتطبيق الضمان الصحى التعاونى على جميع المقيمين من غير السعوديين، ويشرف على تنفيذ النظام مجلس الضمان الصحى الذى يحدد الأنظمة واللوائح التنفيذية للنظام، مع الإلتزام بتقديم الخدمات الصحية الأساسية التى حددها الأمر الملكى وهى :
- الكشف الطبي، والعلاج فى العيادة، والأدوية .
- الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة .
- الفحوصات المخبرية، والأشعة حسب الحالة الطبية .
-الإقامة والتنويم فى المستشفيات، وكذلك العمليات الجراحية والولادة .
- معالجة الأسنان واللثة، ما عدا ما لا يتضمنها البوليصة العلاجية .
- كما أجازت اللائحة التنفيذية للقانون لصاحب العمل التوسع فى مجال خدمات الضمان الصحى، بموجب ملاحق إضافية، وتكلفة اضافية لتشمل خدمات علاجية وتشخيصية أكثر مما أشتملت عليه الفقرة السابقة .
- كما أجاز القانون تقديم الخدمات الصحية المشمولة فى وثيقة الضمان الصحى لحاملها من قبل المرافق الصحية الحكومية ،مقابل مالى تتحمله جهة الضمان الصحى، وهذا يدل على انسانية منظومة الرعاية الصحية فى المملكة وتقديمها مصلحة المريض فى كل الظروف والأحوال، والحرص على تقديم الرعاية الصحية له بما يناسب حالته المرضية، بعيداً عن اعتبارات التكلفة المادية والتعقيدات الإدارية .
* التطعيمات : توفر حكومة المملكة كافة التطعيمات الأساسية بشكل مجانى، ولجميع الفئات المستهدفة من الطفل منذ الولادة وحتى دخول المدرسة، وكذلك التطعيمات الموسمية كتطعيمات الانفلونزا والحمى الشوكية والتيتانوس، كما قامت وزارة الصحة بتطوير خدمات شهادات التطعيمات الإلكترونية بديلة عن البطاقات الورقية، مما يسهل عملية توثيق التطعيمات، والرجوع إليها، وذلك عبر منصة " صحتى " الإلكترونية .
* تطعيمات جائحة كورونا ..
* ضربت حكومة المملكة مثلا يحتذى به فى التطعيم ضد جائحة كورونا التى اجتاحت العالم بأسره منذ أواخر ٢٠١٩م، حيث سارعت الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستوفى للمعايير الدولية للفاعلية والأمان من الشركات العالمية الرائدة فى صناعة اللقاحات ،وذلك عن طريق منشأة " كوفاكس " الدولية وأتاحت خدمة التطعيم المجانى لجميع المواطنين والمقيمين ،مع ربط التطعيم بالمنصات الإلكترونية لتوثيق حالة التطعيم من خلال تطبيق " توكلنا " و " صحتى " و " أبشر " .
وقد مررت شخصيا بهذه التجربة ،حيث حصلت على ٣ جرعات تطعيم كورونا فى برنامج تطعيم راق يمتاز بالنظام و حسن التنظيم والمعاملة ،و سهولة الأداء ،و توفير العديد من مراكز التطعيم على مستوى مدن المملكة
* * الطوارئ ..
* تهتم حكومة المملكة إهتماماً خاصاً مميزاً بالحالات الصحية الطارئة، حرصاً على صحة الانسان، المواطن والمقيم، ولهذا الغرض تم إنشاء المركز الوطنى لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، والمعنى بصفة أساسية بصحة الطواريء، ويهدف الى تعزيز وتطوير خدمات الأزمات الصحية والطوارئ الطبية، والمركز يعمل على مدار الساعة، وله ٢٠ فرعا على مستوى المملكة، ويتبعه المستشفيات والمنشآت الصحية داخل نطاق كل فرع، لتقديم الرعاية الصحية الطارئة، كما توفر وزارة الصحة مجموعة من الأرقام التليفونية الخاصة بحالات الطوارئ، وخدمات الإسعاف والإنقاذ والإسعاف الطائر، فى منظومة رعاية صحية متطورة راقية سريعة .
* * الرعاية الصحية فى موسم الحج . ..
* موسم الحج هو مؤتمر إسلامى عالمى، حيث يجتمع أكثر من مليونى حاج من شتى بقاع الأرض، بالإضافة إلى حجاج الداخل، يجتمعون فى المشاعر المقدسة فى مكة المكرمة فى حيز جغرافى ضيق، حيث يكون بيئة مناسبة لإنتشار الأمراض المعدية والوبائية بسبب الإزدحام، إلا ان حكومة المملكة تبذل جهوداً جبارة مشكورة على جميع الأصعدة، خلال موسم الحج، لإنجاح هذا التجمع، وتتضافر فيه جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، مع رعاية كريمة وتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء وولى العهد .
* وتتخذ وزارة الصحة خلال موسم الحج كافة التدابير والإستعدادات والإشتراطات الصحية خلال موسم الحج، من إشتراطات التطعيمات، وضمان صحة بيئة منشآت الحجيج، وتوفير سلسلة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التى توفر الرعاية الصحية للحجاج، وتوفير خدمات الطوارئ، و توفير الكوادر الصحية والبشرية الكافية لخدمة هذا العدد على مدار الساعة .
* * سباهي ٠ ..
* فى سبيل توفير أفضل خدمة صحية وضمان تقديم رعاية صحية فى جودة أداء عالية، تتماشى مع المعايير الدولية، فى سبيل رضاء المريض، فقد تم إنشاء المركز السعودى لإعتماد المنشآت الصحية Saudi Central board for accreditation of health care institutions, والمعروف اختصارا ببرنامج " cbahi"
* وهو برنامج إدارة الجودة الشاملة الصحية للمنشآت الذى يحقق أعلى معايير دولية لتقييم أداء الرعاية الصحية، وقد كتبت فصلا عن هذا البرنامج فى كتابى المتخصص " المفاهيم الأساسية فى إدارة الخدمات الصحية، استعنت به كبرنامج تطبيقى فى دراسة دكتوراة إدارة الجودة الشاملة الصحية، وكطبيب مقيم يمارس الطب فى المملكة، أشهد - وبكل أمانة- بأن المملكة تتمتع بمنظومة رعاية صحية على أعلى المستويات و المعايير العالمية، من حيث المنشآت والأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الصحى ، وجودة الأداء وتقييمه، والتدريب الطبى المستمر، والاهتمام بالإنسان كإنسان أولاً مواطناً كان أو مقيماً .
والمركز منوط بإعتماد المنشآت الصحية فى المملكة، والتحقق من تطبيق معايير دولية دقيقة تحقق الهدف من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وإجمالى عدد المعايير فى " سباهي " ١٣٣ معيار، لابد للإعتماد من حصول المنشأة على ٧٥% من هذه المعايير بوجه عام، وتتوزع هذه المعايير على أحد عشر قسما هى :
- قيادة المنشأة- تقديم الرعاية - خدمات المختبر- خدمات الأشعة- خدمات طب الأسنان - إدارة الدواء - إدارة المعلومات - مكافحة العدوى والسيطرة عليها - إدارة السلامة والمرافق - وحدة جراحات اليوم الواحد - الطب التجميلى والجلدية .
- * كما ان هناك ٧ معايير أساسية تعرف ب core standards, يشترط الحصول على الدرجة النهائية ٢/٢ فى هذه المعايير السبعة للاعتماد ،وهى :
- تراخيص جميع العاملين بالمنشاة الصحية .
- صلاحيتهم الاكلينيكية .
- التعرف على المرضى .
- برنامج السلامة من الإشعاع
- البرنامج التأمينى .
- برنامج التعقيم .
-برنامج التخلص الآمن من النفايات .
من الإستعراض الموجز السابق، يتبين لنا أن منظومة الرعاية الصحية فى المملكة العربية السعودية منظومة متكاملة، قائمة على أسس العلم والتكنولوجيا والكوادر البشرية والمنشآت الصحية وتوفير الموارد المالية اللازمة ، وإتباع المعايير الدولية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن والمقيم، فى إيدولوجية تؤمن بقيمة الإنسان وكرامته، وانه أغلى ثروة للبلد، وأن الصحة اغلى ما يملك الانسان والمجتمع السليم .
وفق الله تعالى حكومة المملكة الرشيدة ووفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، ومؤسسات ووزارات وهيئات المملكة لما فيه خير البلاد والعباد.

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