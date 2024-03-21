منظومة الرعاية الصحية فى السعودية

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- Al Watan) فى بلد شعارها " مملكة الإنسانية "، و نظامها قائم على مباديء الاسلام الحنيف، الذى كرم النفس البشرية وأعطى الانسان مكانته وحقوقه بقوله تعالى : " وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا " ، وفي بلد حكومته رشيدة مخلصة، محور إهتمامها الوطن والمواطن، فقد كان الإهتمام بالرعاية الصحية فى المملكة العربية السعودية محور اهتمام الدولة، منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه فقدمت المملكة منظومة للرعاية الصحية تعتبر من أنجح وأفضل وأرقى أنظمة الرعاية الصحية على مستوى العالم.
ومنظومة الرعاية الصحية السعودية هى منظومة متكاملة شاملة، تهتم بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالمريض والكوادر الصحية، من ناحية الحقوق والواجبات، والمنشآت الصحية والخدمات وشمولها وتوزيعها لجميع مناطق المملكة، وتصنيف المستشفيات من عامة ومتخصصة ومتقدمة، وتحديد وتنظيم ومراقبة دور القطاع الصحى الخاص، وبرامج صحية متقدمة متخصصة لجميع فئات المجتمع، من كبار السن، و ذوى الإعاقة، والأم والطفل ، والصحة النفسية، وبرنامج صحى متكامل عملاق الإمكانيات لخدمة الحجيج وضيوف المملكة من حاملى تأشيرات الزيارة والعمرة.
وزارة الصحة السعودية :
هى الكيان العملاق المسؤول الأول عن منظومة الرعاية الصحية بالمملكة ،وقد أنشئت بالمرسوم الملكى من الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود برقم 8697/11/5فى عام ١٩٥١م القاضى بإنشاء وزارة الصحة.
إلا أن إهتمام الملك المؤسس- طيب الله ثراه - بالصحة سبق هذا التاريخ بفترة طويلة، فقد صدر الأمر السامى من جلالته فى عام ١٩٢٥م ، بانشاء مصلحة الصحة العامة مقرها مكة المكرمة، ولها فروع فى شتى المناطق ،ثم أنشئت مديرية الصحة والإسعاف، والتى هدفت إلى الإهتمام بشؤون الصحة والبيئة، والعمل على إنشاء المستشفيات، وتوفير الكوادر الصحية، والتعاون مع المنظمات والخبرات الدولية، لتكون نواة إنشاء صرح عملاق، شهد الكثير من التطور والانجازات عبر العصور المختلفة، حتى تصل وزارة الصحة السعودية إلى ما تشهده اليوم من إنجازات وتطور ونجاحات عالمية ،فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وولى عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .
و كانت إستراتيجية ورؤية وزارة الصحة السعودية منذ إنشائها هى : تحقيق منظومة صحية متكاملة مستدامة تعنى بالصحة العامة، وتعزز الوقاية وتوفر رعاية صحية شاملة وحكيمة لكافة فئات المجتمع، محورها الانسان، وأركانها العلم والتكنولوجيا وتوفير المنشآت وتمكين الكفاءات ودعم الإبتكارات، من خلال تحقيق الأهداف الآتية :
- تقديم الرعاية الصحية الأولية، مثل التطعيمات ،و صحة البيئة، و تسجيل الوفيات و المواليد و الاحصائيات الحيوية .
- توفير خدمات الرعاية الصحية فى المستشفيات بكافة مستواياتها العامة، والمتخصصة والثانوية .
- وضع الاستراتيجية الصحية والخطط المستقبلية اللازمة لتوفير الرعاية الصحية المستدامة، من حيث المنشآت و الأجهزة والقوى البشرية الصحية .
- إعداد الإحصائيات الصحية والحيوية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة، والإستفادة منها فى لتطوير المستمر لمنظومة الرعاية الصحية.
- وضع البرامج المستمرة لإعداد القوى العاملة فى المجال الصحى، وتطويرها والتعاون مع الجهات ذات الصلة من جامعات ومراكز بحوث والهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
- وضع الضوابط والإشتراطات الصحية النظامية اللازمة لترخيص المؤسسات الصحية الخاصة، وتراخيص العاملين بها، ومراقبة نشاطها وجودة أدائها .
- وضع التعليمات والإشتراطات الخاصة بمنع انتشار ودخول الأمراض المعدية والوبائية، ووضع برامج مكافحتها والابلاغ عنها والقضاء عليها .
- وضع معايير الجودة الشاملة فى الرعاية الصحية وضمان ومراقبة تطبيقها .
- التأكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية ومدى إلتزام الكوادر الصحية بقواعد واخلاقيات المهنة .
- وضع برامج التوعية الصحية والتثيقف المجتمع فى مجال الصحة وسلامة البيئة .
- التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية فى مجال الصحة لتبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا فى المجال الصحى .
* وتقدم وزارة الصحة السعودية خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية وصحة البيئة لأكثر من ٣١ مليون مواطن ومقيم، ومن خلال سلسلة من المستشفيات والمراكز الحكومية، ومن خلال مراقبة أداء عمل القطاع الصحى الخاص، ومن خلال توفير،برامج وتطبيقات إلكترونية تسهل الحصول على الخدمة وإنجاز المعاملات من حجز مواعيد، وتوفير وثائق الفحوصات والملف الصحى وغيرها من الخدمات .
* الملف الصحى الموحد : وهو أحد المحاور الأساسية التى تعتمدها آلية تقديم الرعاية الصحية، حيث يؤدى الملف الصحى الموحد إلى حفظ معلومات المريض، ومنع ازدواجية وتضارب البيانات الخاصة بالمريض، مما يؤدى إلى تحسين جودة أداء الخدمات الصحية، ويستخدم الملف الصحى الموحد رقم هوية المقيم " الإقامة " ورقم الهوية الوطنية للمواطن، كمرجع لرقم الملف الصحى الموحد على المستوى الوطنى .
* نظام الضمان الصحى التعاونى : وهو نظام فريد متكامل يعتبر نموذجاً يحتذى به فى تقديم الخدمة الصحية للمقيمين غير السعوديين من خلال نظام تأمين صحى اجبارى ،يعتمد على بوالص تأمين طبية تقدمها شركات التأمين التعاونية، وتتعاقد مع شبكة من مقدمى الخدمة الصحية من مستشفيات ومراكز خاصة تقدم جميع خدمات الرعاية الصحية من خلال مستويات مختلفة من بوالص التأمين حسب التكلفة .
* وقد أنشأ هذا النظام بموجب الأمر الملكى الصادر فى ١٧-٤-١٩٩٩ م، ويقضى بتطبيق الضمان الصحى التعاونى على جميع المقيمين من غير السعوديين، ويشرف على تنفيذ النظام مجلس الضمان الصحى الذى يحدد الأنظمة واللوائح التنفيذية للنظام، مع الإلتزام بتقديم الخدمات الصحية الأساسية التى حددها الأمر الملكى وهى :
- الكشف الطبي، والعلاج فى العيادة، والأدوية .
- الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة .
- الفحوصات المخبرية، والأشعة حسب الحالة الطبية .
-الإقامة والتنويم فى المستشفيات، وكذلك العمليات الجراحية والولادة .
- معالجة الأسنان واللثة، ما عدا ما لا يتضمنها البوليصة العلاجية .
- كما أجازت اللائحة التنفيذية للقانون لصاحب العمل التوسع فى مجال خدمات الضمان الصحى، بموجب ملاحق إضافية، وتكلفة اضافية لتشمل خدمات علاجية وتشخيصية أكثر مما أشتملت عليه الفقرة السابقة .
- كما أجاز القانون تقديم الخدمات الصحية المشمولة فى وثيقة الضمان الصحى لحاملها من قبل المرافق الصحية الحكومية ،مقابل مالى تتحمله جهة الضمان الصحى، وهذا يدل على انسانية منظومة الرعاية الصحية فى المملكة وتقديمها مصلحة المريض فى كل الظروف والأحوال، والحرص على تقديم الرعاية الصحية له بما يناسب حالته المرضية، بعيداً عن اعتبارات التكلفة المادية والتعقيدات الإدارية .
* التطعيمات : توفر حكومة المملكة كافة التطعيمات الأساسية بشكل مجانى، ولجميع الفئات المستهدفة من الطفل منذ الولادة وحتى دخول المدرسة، وكذلك التطعيمات الموسمية كتطعيمات الانفلونزا والحمى الشوكية والتيتانوس، كما قامت وزارة الصحة بتطوير خدمات شهادات التطعيمات الإلكترونية بديلة عن البطاقات الورقية، مما يسهل عملية توثيق التطعيمات، والرجوع إليها، وذلك عبر منصة " صحتى " الإلكترونية .
* تطعيمات جائحة كورونا ..
* ضربت حكومة المملكة مثلا يحتذى به فى التطعيم ضد جائحة كورونا التى اجتاحت العالم بأسره منذ أواخر ٢٠١٩م، حيث سارعت الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستوفى للمعايير الدولية للفاعلية والأمان من الشركات العالمية الرائدة فى صناعة اللقاحات ،وذلك عن طريق منشأة " كوفاكس " الدولية وأتاحت خدمة التطعيم المجانى لجميع المواطنين والمقيمين ،مع ربط التطعيم بالمنصات الإلكترونية لتوثيق حالة التطعيم من خلال تطبيق " توكلنا " و " صحتى " و " أبشر " .
وقد مررت شخصيا بهذه التجربة ،حيث حصلت على ٣ جرعات تطعيم كورونا فى برنامج تطعيم راق يمتاز بالنظام و حسن التنظيم والمعاملة ،و سهولة الأداء ،و توفير العديد من مراكز التطعيم على مستوى مدن المملكة
* * الطوارئ ..
* تهتم حكومة المملكة إهتماماً خاصاً مميزاً بالحالات الصحية الطارئة، حرصاً على صحة الانسان، المواطن والمقيم، ولهذا الغرض تم إنشاء المركز الوطنى لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، والمعنى بصفة أساسية بصحة الطواريء، ويهدف الى تعزيز وتطوير خدمات الأزمات الصحية والطوارئ الطبية، والمركز يعمل على مدار الساعة، وله ٢٠ فرعا على مستوى المملكة، ويتبعه المستشفيات والمنشآت الصحية داخل نطاق كل فرع، لتقديم الرعاية الصحية الطارئة، كما توفر وزارة الصحة مجموعة من الأرقام التليفونية الخاصة بحالات الطوارئ، وخدمات الإسعاف والإنقاذ والإسعاف الطائر، فى منظومة رعاية صحية متطورة راقية سريعة .
* * الرعاية الصحية فى موسم الحج . ..
* موسم الحج هو مؤتمر إسلامى عالمى، حيث يجتمع أكثر من مليونى حاج من شتى بقاع الأرض، بالإضافة إلى حجاج الداخل، يجتمعون فى المشاعر المقدسة فى مكة المكرمة فى حيز جغرافى ضيق، حيث يكون بيئة مناسبة لإنتشار الأمراض المعدية والوبائية بسبب الإزدحام، إلا ان حكومة المملكة تبذل جهوداً جبارة مشكورة على جميع الأصعدة، خلال موسم الحج، لإنجاح هذا التجمع، وتتضافر فيه جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، مع رعاية كريمة وتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء وولى العهد .
* وتتخذ وزارة الصحة خلال موسم الحج كافة التدابير والإستعدادات والإشتراطات الصحية خلال موسم الحج، من إشتراطات التطعيمات، وضمان صحة بيئة منشآت الحجيج، وتوفير سلسلة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التى توفر الرعاية الصحية للحجاج، وتوفير خدمات الطوارئ، و توفير الكوادر الصحية والبشرية الكافية لخدمة هذا العدد على مدار الساعة .
* * سباهي ٠ ..
* فى سبيل توفير أفضل خدمة صحية وضمان تقديم رعاية صحية فى جودة أداء عالية، تتماشى مع المعايير الدولية، فى سبيل رضاء المريض، فقد تم إنشاء المركز السعودى لإعتماد المنشآت الصحية Saudi Central board for accreditation of health care institutions, والمعروف اختصارا ببرنامج " cbahi"
* وهو برنامج إدارة الجودة الشاملة الصحية للمنشآت الذى يحقق أعلى معايير دولية لتقييم أداء الرعاية الصحية، وقد كتبت فصلا عن هذا البرنامج فى كتابى المتخصص " المفاهيم الأساسية فى إدارة الخدمات الصحية، استعنت به كبرنامج تطبيقى فى دراسة دكتوراة إدارة الجودة الشاملة الصحية، وكطبيب مقيم يمارس الطب فى المملكة، أشهد - وبكل أمانة- بأن المملكة تتمتع بمنظومة رعاية صحية على أعلى المستويات و المعايير العالمية، من حيث المنشآت والأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الصحى ، وجودة الأداء وتقييمه، والتدريب الطبى المستمر، والاهتمام بالإنسان كإنسان أولاً مواطناً كان أو مقيماً .
والمركز منوط بإعتماد المنشآت الصحية فى المملكة، والتحقق من تطبيق معايير دولية دقيقة تحقق الهدف من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وإجمالى عدد المعايير فى " سباهي " ١٣٣ معيار، لابد للإعتماد من حصول المنشأة على ٧٥% من هذه المعايير بوجه عام، وتتوزع هذه المعايير على أحد عشر قسما هى :
- قيادة المنشأة- تقديم الرعاية - خدمات المختبر- خدمات الأشعة- خدمات طب الأسنان - إدارة الدواء - إدارة المعلومات - مكافحة العدوى والسيطرة عليها - إدارة السلامة والمرافق - وحدة جراحات اليوم الواحد - الطب التجميلى والجلدية .
- * كما ان هناك ٧ معايير أساسية تعرف ب core standards, يشترط الحصول على الدرجة النهائية ٢/٢ فى هذه المعايير السبعة للاعتماد ،وهى :
- تراخيص جميع العاملين بالمنشاة الصحية .
- صلاحيتهم الاكلينيكية .
- التعرف على المرضى .
- برنامج السلامة من الإشعاع
- البرنامج التأمينى .
- برنامج التعقيم .
-برنامج التخلص الآمن من النفايات .
من الإستعراض الموجز السابق، يتبين لنا أن منظومة الرعاية الصحية فى المملكة العربية السعودية منظومة متكاملة، قائمة على أسس العلم والتكنولوجيا والكوادر البشرية والمنشآت الصحية وتوفير الموارد المالية اللازمة ، وإتباع المعايير الدولية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن والمقيم، فى إيدولوجية تؤمن بقيمة الإنسان وكرامته، وانه أغلى ثروة للبلد، وأن الصحة اغلى ما يملك الانسان والمجتمع السليم .
وفق الله تعالى حكومة المملكة الرشيدة ووفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، ومؤسسات ووزارات وهيئات المملكة لما فيه خير البلاد والعباد.
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