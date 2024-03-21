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بركة الرواتب

3/21/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) يشتكي بعض الموظفين من قلة البركة في الراتب الشهري ويدعون أنه يتبخر في الأسبوع الأول من إيداعه في حسابهم ويبقوا على القليل الباقي منه وعينهم على تاريخ صرف الراتب القادم لكى يفوا بالإلتزامات ويوفروا الاحتياجات وهناك فئه منهم تعيش في أول الشهر عيشة الأثرياء وفى أخره كعيشة الفقراء يختصر ويلغي بعض الطلبات و يقترض مالا لسد احتياجاته وهو في كر وفر حتى يتم إيداع الراتب القادم في حسابه ودوايك على هذا الحال كل شهر معلل ذلك بقلة البركة من دون أن يكلف نفسه ويتعرف على أسباب حلول البركة ونزعها ولا شك أن البركة إذا نزلت في المال صار كثيرا وإذا نزعت منه صار قليلا.
وحقيقة الأمر ومكمن الخلل في أربعة أمور متى ما استطاع الموظف ضبطها فستحل البركة في ماله ويعيش عيشة هنيئة طوال الشهر فالأمر ليس كما يعتقد البعض أنه مرتبط بمبلغ الراتب بل تجد من يشكي من قلة البركة وراتبه تجاوز الـ ٢٠ الف ريال وفي المقابل آخرون يتقاضون رواتب لا تتجاوز الـ ٦ آلاف ريال ولا يعانون من مايعاني منه صاحب الراتب العالي بل يتدبرون أمرهم ويدخرون من رواتبهم مبلغا وهنا تأكيد على أن المشكلة الرئيسية ليس بسبب قله الراتب بل هناك أسباب كثيرة ينبغي لكل موظف أن يضعها في حسبانه ويقف عندها لكى لاتنزع البركة من راتبه.
من أهمها أداء العمل على أكمل وجه فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه فهذا توجيه نبوي شريف بداية بالتقيد بالحضور والانصراف وعدم الانسحاب من العمل وبذل الجهد في أداء ما كلف به خاصة إذا كان عمله يتعلق بخدمة الأخرين وبسبب أهماله قد يتسبب بالضرر للغير فلب الموضوع مراعاة الله في عمله وفي كل ما أتمن عليه.
وهناك ماحقات للبركة كالربا والسرقة والرشوة على أى صفة كانت فالحذر من الإنزاق في فتنة المال المحرم وشبه الحرام فالحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس.
ومن جالبات الرزق والبركة الصدقة اليومية ولو بمبلغ قليل فما نقص مال من صدقة فهى وصفة مجربه فأحب الأعمال إلى الله أدومها وأن قل.
ولعل من ناسفات الراتب هو كل ما أراد شيء اشتراه وشعاره ( أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب). فضبط النفس مطلوب في الصرف فيكون في منطقة الوسط، لا مبذر ولا بخيل، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: رأى عمر بن الخطاب لحما معلقا في يدي فقال: ماهذا يا جابر؟ قلت اشتهيت لحما فاشتريته فقال عمر: أو كلما اشتهيت اشتريت.
عموما المصروفات تنقسم إلى قسمين ( التزامات) و( كماليات)، فلا تغرق نفسك بالقروض فتزداد التزاماتك ،ولاتهدر راتبك في الكماليات، فليس كل ما اشتهيت اشتريت.

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