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السفارة السعودية في طوكيو تؤكد سلامة المواطنين عقب حدوث زلزال صباح اليوم

3/21/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة المواطنين السعوديين فيها، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب قرب مدينة طوكيو صباح اليوم.
وقالت السفارة من خلال حسابها على منصة ((إكس)) إنها تتابع آثار الزلزال، مهيبة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

ودعت إلى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم التالي ((09055833862)) في حال حدوث أي طارئ، مع تمنياتها بالسلامة للجميع.

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