السفارة السعودية في طوكيو تؤكد سلامة المواطنين عقب حدوث زلزال صباح اليوم

(MENAFN
- Al Watan) أكدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة المواطنين السعوديين فيها، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب قرب مدينة طوكيو صباح اليوم.
وقالت السفارة من خلال حسابها على منصة ((إكس)) إنها تتابع آثار الزلزال، مهيبة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.
ودعت إلى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم التالي ((09055833862)) في حال حدوث أي طارئ، مع تمنياتها بالسلامة للجميع.
MENAFN21032024000089011017ID1108007053
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.