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روتانا تعيّن فيليب بارنز رئيساً تنفيذياً جديداً لها

3/21/2024 2:24:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في المنطقة والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وتركيا، اليوم عن تعيين فيليب بارنز رئيساً تنفيذياً جديداً لها اعتباراً من 1 مارس 2024.
وتعليقاً على ذلك، قال السيد سليم الزير، نائب رئيس مجلس إدارة روتانا: "نرحب بانضمام فيليب بارنز رئيساً تنفيذياً جديداً لروتانا، حيث نتطلع إلى الاستفادة من خبرته القيادية الغنية وفهمه العميق لمشهد الضيافة العالمي من أجل الارتقاء بسمعة روتانا ومستوى تميّز خدماتها. ونتوق لرؤية نتائج نهجه المميز ورؤيته المبتكرة في الفصل القادم من مسيرة العلامة ومشاريعها المتنامية في الأسواق الرئيسية".
عمل بارنز لمدة تقارب 25 عاماً لدى مجموعة "فيرمونت للفنادق والمنتجعات"، حيث شغل فيها العديد من المناصب القيادية العليا حول العالم، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وشغل مؤخراً منصب نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة جنوب كاليفورنيا (2020 – 2022). كما عمل سابقاً لدى علامات تجارية رائدة في مجال الضيافة مثل "فورسيزونز" و"شانغريلا" وغيرهما.
وفي منطقة الشرق الأوسط، شغل بارنز منصب نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة "فيرمونت للفنادق والمنتجعات" في دولة الإمارات العربية المتحدة (2009-2011)، حيث أشرف على العمليات التشغيلية لفنادق فيرمونت النخلة بدبي، وفيرمونت باب البحر أبوظبي، وفيرمونت عجمان، ومنتجع فيرمونت الفجيرة الشاطئي، وفيرمونت أبوظبي في مرحلة ما قبل الافتتاح. وشغل قبل ذلك منصب نائب الرئيس للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط (2007-2009)، حيث أشرف على المشاريع وافتتاح الفنادق الجديدة في جنوب أفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وعمان.
وبهذه المناسبة، قال بارنز: "يشرفني الانضمام إلى روتانا – هذه العلامة التجارية المحلية التي يقترن اسمها بأعلى مستويات الخدمة في المنطقة. وأتطلع إلى التعاون مع فريق العمل لتنمية إرث روتانا وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز لاعبي قطاع الضيافة الرئيسيين في المنطقة. وسنبدأ معاً رحلة جديدة لإعادة تعريف مفهوم الضيافة، و تحقيق وعد روتانا لضيوفها 'معنا للوقت معنى'، وإرساء معايير جديدة للقطاع".
وتضم محفظة روتانا حالياً 19,602 غرفة فندقية وست علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك 10,159 غرفة في 36 فندقاً بدولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، و2,183 غرفة في ثمانية فنادق بالمملكة العربية notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240321_155115_044-->

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