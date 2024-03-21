إدارة الأزمات والكوارث بمكة يهيب بأخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية

إدارة الأزمات والكوارث بمكة يهيب بأخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية
التاريخ
3/21/2024 2:24:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ إمارة منطقة مكة المكرمة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر
وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه ، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية وارتفاع الأمواج بدايةً من الخميس حتى الأحد المقبل، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
MENAFN21032024000089011017ID1108007051
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.