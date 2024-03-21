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إدارة الأزمات والكوارث بمكة يهيب بأخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية

3/21/2024 2:24:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ ⁧‫إمارة منطقة مكة‬⁩ المكرمة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر
‏وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه ، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية وارتفاع الأمواج بدايةً من الخميس حتى الأحد المقبل، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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