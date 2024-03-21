العدل تطلق خدمة أرشفة القضايا عبر منصة ناجز

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت وزارة العدل خدمة "أرشفة القضايا"؛ التي تمكن المستفيد من أرشفة القضايا الخاصة به عبر منصة ناجز، في حال رغبته في تحديد وصول الممثل النظامي إلى القضية التي وكله بها فقط دون باقي القضايا المسجلة باسمه، والحفاظ على سرية معلومات القضايا الأخرى.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المستفيد الحصول على الخدمة بخطوات من خلال الدخول على منصة ناجز najiz، واختيار تبويب القضايا، ثم الضغط على الخيارات للقضية المطلوب أرشفتها وبعد اختيار أرشفة القضايا ستظهر صفحة إرشادات لشرح الخدمة، ويتم الضغط على استمرار فيقوم النظام بطلب إدخال رمز التحقق المرسل للجوال؛ وبإدخال الرمز تتم أرشفة القضية.
يذكر أن منصة ناجز تضم أكثر من 160 خدمة عدلية إلكترونية تشمل خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، وتُغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وتختصر الوقت والجهد عليهم.
MENAFN21032024000089011017ID1108007049
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.