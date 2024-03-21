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تحويل الأدب السعودي إلى قصص مصورة

3/21/2024 2:24:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة وشركة مانجا العربية مشروع تحويل الأدب السعودي إلى قصص مصورة، وفي تفاصيل المشروع، سيتم تحويل خمس روايات سعودية بارزة لقصص مصورة. وستكون أولى خطوات تفعيل هذا المشروع إطلاق الفصل الأول من قصة (رسم العدم ) والمستلهمة من الرواية التي تحمل العنوان نفسه للكاتب أشرف الفقيه، كما ستتبعها رواية (الرحالة) للكاتبة كنده جمبي، و(خواطر عابرة) للكاتب سلطان إياز، و(العوسج) للكاتبة الجوهرة الرمال، و(أعيش ذكرياتي بالمقلوب) للكاتبة غادة المرزوقي، حيث سيتم نشر جميع هذه الأعمال في مجلة مانجا العربية بنسختيها المطبوعة والرقمية.
أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد علوان، إلى أن الأعمال التي تم الإعلان عنها تلتقي فيها الطاقات التعبيرية والإبداعية لتشارك في تكوين ذاكرة أدبية وفنية سعودية، وتنقل قصصنا وأدبنا إلى العالم بألوان وملامح تشبهنا، وتحمل تفاصيل أماكننا، وقال: بين السطور وفي الصور.. أعمال نسعى لإيصالها عالمياً والمنافسة بها دولياً في هذا المجال كجزء من الهوية الثقافية السعودية.
ن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أهمية هذا المشروع في دعم وتمكين الأدب السعودي، وتعزيز مكانته على الساحة الثقافية، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية الشركة الإستراتيجية نحو تمكين الخيال ودعم وتطوير المحتوى الإبداعي العربي، وإيصاله إلى الشرائح الشابة والصاعدة حول العالم.

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