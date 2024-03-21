Thursday, 21 March 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صالح ينهي معاناة والده المسن

3/21/2024 2:24:03 PM
(MENAFN- Al Watan) امتدادًا لتسطير أجمل وأنبل أنواع البر بالوالدين والذي دائمًا ما نراه ونشاهده يتجسد بين أبناء مجتمعنا أنهى شاب معاناة والده المسن من آلام الفشل الكلوي والمراجعة الشبه يومية لمركز غسيل الكلى كما أزال كل الهموم التي كانت تراود وتلازم كل أسرته خوفًا وحزنًا على والدهم، جاء ذلك عندما أقدم الشاب صالح علي محمد آل جعرة 29 عامًا وقام بالتبرع لوالده علي محمد موفق آل جعرة 65 عامًا بإحدى كليتيه بعد معاناة عام كامل عانى خلالها الآلام وعانى الغسيل المستمر حيث أجريت لهما عملية تقل وزرع الكلى بمستشفى الملك فيصل خلال هذا الأسبوع والتي تكللت بنجاح منقطع النظير ليسعد ويتباشر الجميع بنجاحها مثمنين لابنهم صالح هذه المبادرة التي قد بادر بها مجموعة من أشقائه وأعمامه إلا أن النتائج والفحوصات والتحاليل التي أجريت للجميع لم يتطابق منها جميعًا إلا مع الابن صالح الذي كان سعيدًا بهذه النتيجة وزادت سعادته عقب إجراء العملية.
وعبر عن مشاعره الجياشة فرحًا وبهجة بالنجاح الذي كان ينتظره ويتمناه لإنهاء معاناة والده وقال الحمد لله الذي بلغني وقدرني على رد ولو جزء ضئيل مما قدمه لنا والدنا جميعًا والتي لا نستطيع حصرها ولا حتى ردها حيث الحمل ثقيل فما قدمه والدي صعب بأن أوصفه وأسرده والحمد لله على ما من به علي كنوع من البر به وبوالدتي حفظهما الله منتظرًا اللحظة التي أشاهد فيها والدي وهو يعود إلى بيته وبين أبنائه وأسرته وقبيلته الذين ينتظرون قدومه على أحر من الجمر، وأرى الابتسامة مرسومة على ثغره أشعر في هذه اللحظة أن بالفعل مدى رضى رب العزة والجلال علي حيث منحني الله هذه الفرصة واعتبر نفسي محظوظًا عن البقية لتقديم إحدى كليتاي لوالدي.

MENAFN21032024000089011017ID1108007047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث