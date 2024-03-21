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تجديد 3 آلاف مصحف شهريًا

3/21/2024 2:24:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف نائب المدير التنفيذي لمركز الدكتور محمد بن حسن الجبر للعناية بالمصاحف والكتب في الأحساء عارف الحمام، أن البيانات الإحصائية لأعمال وإنجازات المركز شهريًا صيانة وتجديد 3 آلاف نسخة ((مصاحف، أجزاء))، وتعبئتها في كراتين تمهيدًا لتغذية المساجد والجوامع داخل وخارج المملكة، وهي جهود كبيرة من القائمين على المركز، ويواصل المركز عطاءه وعمله منذ 13 عامًا عند تأسيسه على يد الشيخ خالد المغربي.
الإفريقية والآسيوية
أبان الحمام أنه بعد الانتهاء من أعمال التجديد للمصاحف يتم تغذية بعض المساجد والجوامع في المحافظة بتلك المصاحف المجددة، وهنك كميات كبيرة من المصاحف المجددة، يتم إرسالها إلى خارج المملكة بطريقة نظامية، وتحديدًا لبعض المساجد والجوامع في الدول الإفريقية والآسيوية، بينها دول: السودان، ومصر، وتوجو، وجامبيا، وذلك بحسب الكميات المتفق عليها، بمقاسات متعددة: الكبير، والوسط، والأجزاء، جزء عم، وجزء تبارك، وجزء قد سمع، وربع يس، وتمتد أعمال الترميم والتجديد لتشمل بعض الكتب المتخصصة في العلوم الشرعية، والتفاسير، وفي المركز مجموعة من المصاحف القديمة والنادرة ((للعرض)).
المبادرات المجتمعية
أضاف، أن من بين أعمال المركز، الاعتناء والاهتمام بالمصاحف الممزقة، والتالفة، والمهملة، الغير مستخدمة، ويتم جمعها من القائمين في المساجد والجوامع، والمدارس، بجانب المبادرات المجتمعية المعنية بجمع المصاحف، والتواصل للتنسيق مع المركز في نقلها إلى المركز للشروع في تجديدها داخل المركز، ويتولى المركز إحضارها بواسطة سيارة ((نقل)) كبيرة، لافتًا إلى أن المركز، يشتمل على تجهيزات متكاملة في الوصول إلى ترميم وتجديد للمصاحف بجودة عالية، من بينها أجهزة قطع أوراق، وأجهزة طباعة وتجليد بالورق المقوى، مع الحرص على التأكد من اكتمال كامل صفحات المصحف دون نقص، والعمل على تسديد النواقص للوصول إلى مصاحف كاملة دون نقص في الأوراق، وتمر أعمال الترميم والتجديد بعدة مراحل متسلسلة، بما فيها التثبيت بشكل جيد، ووضع أشرطة الفواصل في داخل المصاحف.

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