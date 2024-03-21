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متحف طارق عبد الحكيم يبهر عشاق الفن

3/21/2024 2:24:02 PM
(MENAFN- Al Watan) في وسط منطقة جدة التاريخية يتربع مركز ومتحف عميد الفن السعودي الموسيقار العسكري الفنان طارق عبد الحكيم؛ حيث تُعرض بداخله الأدوات الموسيقية التي كان يستخدمها والأعواد والبدل العسكرية، إلى جانب مجموعة من الشهادات التقديرية والنوتات الموسيقية، منها المجرور الطائفي الذي تميز به.
أبرز محطات الموسيقى العسكرية
تُعرض داخل المتحف أفلام وثائقية عن سيرة طارق العسكري لقرابة 30 عاما ما بين 1939-1968 ترقى خلالها إلى رتبة عميد في عام 1961م، وحصل على لقب عميد الفن السعودي، اعترافا بالتزامه العسكري، ويُعرض أيضا فلم يوضح انضمام طارق إلى الجيش عندما كان مراهقا في الطائف، وظل طارق دوما يعزف الموسيقى على عوده في المساء؛ حيث لاقى الإعجاب الكبير من جانب زملائه الجنود، سواء أكان داخل المملكة أو خارجها، وأنشأ طارق فرقة أوركسترا عسكرية كاملة تعنى بتأدية العروض في المناسبات الوطنية.
الآلات الموسيقية
تُعرض داخل المتحف مجموعة من الآلات الموسيقة من أهمها كمان سامي الشوا وعود محمد القصبجي، وتفيض مسيرة طارق عبد الحكيم الاستثنائية بالإنجازات ووفرة الجوائز والأوسمة؛ إذ حقق نجاحا منقطع النظير بفضل تفانيه الذي لا يتزعزع وشغفه الذي لا حدود له، ونال إعجاب أقرانه والمؤسسات الوطنية المختلفة، ومنها حصوله على جائزة المجلس الدولي للموسيقى في منظمة الأمم المتحدة للتربية.
العلم والثقافة
من بين الأوسمة العديدة التي حصدها طارق كانت جائزة المجلس الدولي للموسيقى، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو ) في 1981م، وهي الأرفع شأنا، حيث شملت قائمة الحائزين على الجائزة قبل طارق كلا من عازف السيتار الهندي رافي شانكار، وعازف الكمان مينوهين، وقائد فرقة موسيقى الجاز الأمريكي بيني غودمان، والأسطورة المصري رياض السنباطي، والمطرب العراقي الكبير محمد القبانجي.
ميدالية الاستحقاق السعودية
منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود قدرت الحكومة إنجازات المواطنين المتفانين في مختلف المجالات، وحصل طارق عبد الحكيم على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية في 1984م تقديرا لجهوده وإنجازاته الفنية.
فرقة التراث الوطني السعودي
ويتم في المتحف عرض مسيرة الفرقة الموسيقية،ففي حوالي 1975م قام الفنان طارق عبد الحكيم بتشكيل فرقة موسيقية تراثية قدمت عروضا أدائية في مختلف مناطق البلاد، وجابت جميع أنحاء العالم خلال التسعينات الميلادية لتقديم عروضها الفنية، ومن ذلك: المملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا والنمسا والدنمارك والمكسيك وكندا وكوريا واليابان وتركيا وتونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر وسوريا والعراق والأردن والسودان ودول الخليج العربي. كما قدمت العديد من العروض الفنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي 1984م أشادت إحدى الصحف في واشنطن بالفرقة الوطنية السعودية.
عرض أسطوانات
وضم المتحف عددا من الأسطوانات التي غناها هو بنفسة أو غناها مطربون آخرون على أسطوانات الفينيل (الأسطوانات المضغوطة)، مما يشير إلى اهتمام الجمهور الشديد بأغانيه ورغبتهم في اقتناء نسخة ملموسة للاستماع إليها في المنزل أو ضمن إطار بيئة اجتماعية معينة، وقد وردت فكرة تسجيل أغاني طارق عندما كان جنديا شابا متمركزا في الرياض حوالي 1940م، إذ اعتاد تقديم أعماله الفنية أمام زملائه الجنود وأفراد مجتمعه إلى أن عرض أحد رجال الأعمال عليه تمويل المشروع، وشجع طارق على تسجيل أغانيه في البحرين لإيمانه بأنه سيحقق الربح من مبيعات الأسطوانات الموسيقية.

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