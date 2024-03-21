كايرو للصرافة: 20 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية أمس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت حصيلة شركة“كايرو للصرافة” من التنازلات عن العملات الأجنبية خلال تعاملات أمس الأربعاء نحو 20 مليون جنيه، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى للشركة.
وبلغ إجمالى حصيلة شركة“كايرو للصرافة” من التنازلات عن العملات الأجنبية منذ 6 مارس الماضى حتى أمس، نحو 210 ملايين جنيه.
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ويبلغ عدد فروع شركة كايرو للصرافة 12 فرعا فى جميع محافظات مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وارتفع سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى فى البنك المركزى المصرى ليسجل 46.88 جنيها للشراء و47.02 جنيها للبيع، وفقاً لختام تعاملات أمس الأربعاء.
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