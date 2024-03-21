كايرو للصرافة: 20 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية أمس

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة شركة“كايرو للصرافة” من التنازلات عن العملات الأجنبية خلال تعاملات أمس الأربعاء نحو 20 مليون جنيه، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى للشركة.

وبلغ إجمالى حصيلة شركة“كايرو للصرافة” من التنازلات عن العملات الأجنبية منذ 6 مارس الماضى حتى أمس، نحو 210 ملايين جنيه.

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ويبلغ عدد فروع شركة كايرو للصرافة 12 فرعا فى جميع محافظات مصر.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وارتفع سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى فى البنك المركزى المصرى ليسجل 46.88 جنيها للشراء و47.02 جنيها للبيع، وفقاً لختام تعاملات أمس الأربعاء.