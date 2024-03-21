139 مليون دولار إيرادات مصر من منجم السكرى خلال 2023 بزيادة 134%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت إيرادات مصر من منجم السكرى خلال العام الماضى إلى 139 مليون دولار، مقارنة مع 59.3 مليون دولار خلال عام 2022، بزيادة 134%، بحسب بيانات“سنتامين” الشركة المالكة للمنجم.
وقالت الشركة، إن الإيرادات تنقسم إلى نصيب فى الأرباح الذى وصل إلى 112 مليون دولار مقارنة مع 35.5 مليون دولار، وأيضًا إتاوات بقيمة 26.7 مليون دولار مقارنة مع 23.8 مليون دولار.
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وبموجب اتفاقية اقتسام الإنتاج مع مصر تحصل الحكومة المصرية على 3% من مبيعات الذهب سنويًا كإتاواة فيما تحصل على 50% من الأرباح.
وارتفع إنتاج منجم السكرى المصرى المملوك لشركة سنتامين الكندية نحو 2% ليصل إلى 450 ألف أوقية خلال العام الماضى مقابل نحو 441 ألف أوقية فى 2022.
وزاد إنتاج الشركة من الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 17% على أساس سنوى ليصل إلى 128.13 ألف أوقية.
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