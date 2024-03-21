139 مليون دولار إيرادات مصر من منجم السكرى خلال 2023 بزيادة 134%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت إيرادات مصر من منجم السكرى خلال العام الماضى إلى 139 مليون دولار، مقارنة مع 59.3 مليون دولار خلال عام 2022، بزيادة 134%، بحسب بيانات“سنتامين” الشركة المالكة للمنجم.

وقالت الشركة، إن الإيرادات تنقسم إلى نصيب فى الأرباح الذى وصل إلى 112 مليون دولار مقارنة مع 35.5 مليون دولار، وأيضًا إتاوات بقيمة 26.7 مليون دولار مقارنة مع 23.8 مليون دولار.

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وبموجب اتفاقية اقتسام الإنتاج مع مصر تحصل الحكومة المصرية على 3% من مبيعات الذهب سنويًا كإتاواة فيما تحصل على 50% من الأرباح.

وارتفع إنتاج منجم السكرى المصرى المملوك لشركة سنتامين الكندية نحو 2% ليصل إلى 450 ألف أوقية خلال العام الماضى مقابل نحو 441 ألف أوقية فى 2022.

وزاد إنتاج الشركة من الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 17% على أساس سنوى ليصل إلى 128.13 ألف أوقية.