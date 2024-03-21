Thursday, 21 March 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


139 مليون دولار إيرادات مصر من منجم السكرى خلال 2023 بزيادة 134%

3/21/2024 2:23:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت إيرادات مصر من منجم السكرى خلال العام الماضى إلى 139 مليون دولار، مقارنة مع 59.3 مليون دولار خلال عام 2022، بزيادة 134%، بحسب بيانات“سنتامين” الشركة المالكة للمنجم.

وقالت الشركة، إن الإيرادات تنقسم إلى نصيب فى الأرباح الذى وصل إلى 112 مليون دولار مقارنة مع 35.5 مليون دولار، وأيضًا إتاوات بقيمة 26.7 مليون دولار مقارنة مع 23.8 مليون دولار.

موضوعات متعلقة “كايرو للصرافة”: 20 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية أمس “معيط”: زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه العام المالى المقبل وزير التموين: بدء موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل

وبموجب اتفاقية اقتسام الإنتاج مع مصر تحصل الحكومة المصرية على 3% من مبيعات الذهب سنويًا كإتاواة فيما تحصل على 50% من الأرباح.

وارتفع إنتاج منجم السكرى المصرى المملوك لشركة سنتامين الكندية نحو 2% ليصل إلى 450 ألف أوقية خلال العام الماضى مقابل نحو 441 ألف أوقية فى 2022.

وزاد إنتاج الشركة من الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 17% على أساس سنوى ليصل إلى 128.13 ألف أوقية.

MENAFN21032024000202011048ID1108007043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث