2.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية الإماراتية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقطبت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية سيولة جاوزت 2 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم الخميس.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، توزعت السيولة بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و900.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 669.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 33.8 ألف صفقة.
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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.617 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.882 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و734.37 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108007042
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