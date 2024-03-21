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2.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية الإماراتية

3/21/2024 2:23:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية سيولة جاوزت 2 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم الخميس.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، توزعت السيولة بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و900.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 669.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 33.8 ألف صفقة.

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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.617 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.882 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و734.37 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108007042

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