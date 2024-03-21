ميناء دمياط يتداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن بينما غادرته 5 سفن، وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 42 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – فى بيان اليوم الخميس – أنه غادر قطاران بحمولة إجمالية 2519 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وطنطا، وقطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5436 شاحنة.

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وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 62530 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125769 طنًا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28649 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45688 طنا.

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