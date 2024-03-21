ميناء دمياط يتداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن بينما غادرته 5 سفن، وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 42 سفينة للحاويات والبضائع العامة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – فى بيان اليوم الخميس – أنه غادر قطاران بحمولة إجمالية 2519 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وطنطا، وقطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5436 شاحنة.
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وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 62530 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125769 طنًا.
وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28649 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45688 طنا.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108007040
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