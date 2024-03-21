بورصة الدار البيضاء تسجل أداءً قريبًا من التوازن فى تداولات الافتتاح

MENAFN - Al-Borsa News) استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس بأداء قريب من التوازن، وحقق مؤشرها الرئيسي“مازي” تراجعًا بنسبة 0.01% ليستقر عند 12.960.72 نقطة.

وسجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0.09% إلى 1.054.8 نقطة.

موضوعاتإدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد“أوبك+” لخفض الإنتاج الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

وحقق MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، نموا بنسبة 0.2% إلى 953.69 نقطة.

كما تحسن“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,21% إلى 1.103,6 نقطة.

وعلى مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل سلفين (-6.19% / 551.6 درهما)، ولابيل في (-4.99% / 4.513 درهما)، وCFG Bank.

وكان مؤشر“مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء مسجلا خسارة بنسبة 0.56%.