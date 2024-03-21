بورصة الدار البيضاء تسجل أداءً قريبًا من التوازن فى تداولات الافتتاح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس بأداء قريب من التوازن، وحقق مؤشرها الرئيسي“مازي” تراجعًا بنسبة 0.01% ليستقر عند 12.960.72 نقطة.
وسجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0.09% إلى 1.054.8 نقطة.
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وحقق MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، نموا بنسبة 0.2% إلى 953.69 نقطة.
كما تحسن“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,21% إلى 1.103,6 نقطة.
وعلى مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل سلفين (-6.19% / 551.6 درهما)، ولابيل في (-4.99% / 4.513 درهما)، وCFG Bank.
وكان مؤشر“مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء مسجلا خسارة بنسبة 0.56%.
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