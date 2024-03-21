تباين مؤشري البحرين العام والإسلامي عند الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 2.050.67 نقطة، بارتفاع وقدره 2.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال.
كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 791.86 نقطة، بارتفاع وقدره 6.26 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
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وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين و43 ألفا و930 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 614 ألفا و513 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 84 صفقة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 70.73% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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