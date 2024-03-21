تباين مؤشري البحرين العام والإسلامي عند الإغلاق

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 2.050.67 نقطة، بارتفاع وقدره 2.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال.

كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 791.86 نقطة، بارتفاع وقدره 6.26 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

موضوعاتإدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد“أوبك+” لخفض الإنتاج الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين و43 ألفا و930 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 614 ألفا و513 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 84 صفقة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 70.73% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.