صعود الأسهم الأمريكية بدعم من أداء القطاع التكنولوجي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع الأداء القوي للشركات التكنولوجية في ظل ارتفاع معنويات المستثمرين بشأن آفاق التيسير النقدي في أكبر اقتصادات العالم.
صعد مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.48% أو 188 نقطة إلى 39700 نقطة في تمام الساعة 04:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما حقق أول إغلاق قياسي له هذا الشهر في ختام جلسة الأربعاء.
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وزاد مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.49% إلى 5250 نقطة، وارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.71% إلى 16485 نقطة.
قفز سهم“ميكرون تكنولوجي” بنسبة 14% إلى 109.75 دولار بعدما أعلنت عن أرباح فصلية تجاوزت التوقعات في الربع المالي الثاني، في حين ارتفعت أسهم كل من“ميتا بلاتفورمز” 0.45%، و”أمازون” 0.79%، و”إنفيديا” 0.53%.
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم، انخفاض طلبات إعانة البطالة بمقدار ألفي طلب إلى 210 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 16 من مارس مقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 213 ألف طلب، في إشارة إلى استمرار زخم سوق العمل رغم التشديد النقدي.
وتراجع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بنسبة 15.7% خلال عام 2023 مع ارتفاع صادرات السلع والخدمات 228 مليار دولار إلى 4.65 تريليون دولار، وزيادة الواردات 75.2 مليار دولار إلى 5.47 تريليون دولار، بحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108007037
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