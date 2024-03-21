صعود الأسهم الأمريكية بدعم من أداء القطاع التكنولوجي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع الأداء القوي للشركات التكنولوجية في ظل ارتفاع معنويات المستثمرين بشأن آفاق التيسير النقدي في أكبر اقتصادات العالم.

صعد مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.48% أو 188 نقطة إلى 39700 نقطة في تمام الساعة 04:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما حقق أول إغلاق قياسي له هذا الشهر في ختام جلسة الأربعاء.

موضوعاتإدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد“أوبك+” لخفض الإنتاج الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

وزاد مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.49% إلى 5250 نقطة، وارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.71% إلى 16485 نقطة.

قفز سهم“ميكرون تكنولوجي” بنسبة 14% إلى 109.75 دولار بعدما أعلنت عن أرباح فصلية تجاوزت التوقعات في الربع المالي الثاني، في حين ارتفعت أسهم كل من“ميتا بلاتفورمز” 0.45%، و”أمازون” 0.79%، و”إنفيديا” 0.53%.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم، انخفاض طلبات إعانة البطالة بمقدار ألفي طلب إلى 210 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 16 من مارس مقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 213 ألف طلب، في إشارة إلى استمرار زخم سوق العمل رغم التشديد النقدي.

وتراجع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بنسبة 15.7% خلال عام 2023 مع ارتفاع صادرات السلع والخدمات 228 مليار دولار إلى 4.65 تريليون دولار، وزيادة الواردات 75.2 مليار دولار إلى 5.47 تريليون دولار، بحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية.

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