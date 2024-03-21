الأعمال المصريين تنظم مؤتمرًا اقتصاديًا مايو المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين مؤتمرا موسعا خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل تحت عنوان:“الاستثمار – الصناعة – التصدير.. المثلث الذهبى للاقتصاد المصرى”.
وقالت الجمعية، إن المؤتمر يهدف إلى وضع رؤية وخريطة مستقبلية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثمارى للصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.
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وأضافت الجمعية، أن التنمية الاقتصادية المستدامة تمثل الهدف الرئيسى للاقتصاد المصرى حيث يعتبر القطاع الصناعى أحد أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاإقتصادية.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى خلال الفترة القادمة يتم خلاله الإعلان عن جلسات المؤتمر والمحاور الأساسية لكل جلسة، وأيضاً المتحدثين الذين يمثلون كافة عناصر المنظومة الصناعية سواءً من القطاع الخاص أو القطاع الحكومى، بالإضافة إلى الخبراء الأكاديميين وممثلى المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية المختلفة.
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