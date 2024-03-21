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الأعمال المصريين تنظم مؤتمرًا اقتصاديًا مايو المقبل

3/21/2024 2:23:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين مؤتمرا موسعا خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل تحت عنوان:“الاستثمار – الصناعة – التصدير.. المثلث الذهبى للاقتصاد المصرى”.

وقالت الجمعية، إن المؤتمر يهدف إلى وضع رؤية وخريطة مستقبلية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثمارى للصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.

موضوعات متعلقة وزير الزراعة يتابع منظومة كارت الفلاح وتطبيق الـ”GPS” في نقل الأسمدة 6.7 مليار جنيه تسهيلات من“رواد النيل” لأكثر من 9 آلاف مشروع محافظ الفيوم يفتتح مصنعا للملابس بتكلفة 30 مليون جنيه

وأضافت الجمعية، أن التنمية الاقتصادية المستدامة تمثل الهدف الرئيسى للاقتصاد المصرى حيث يعتبر القطاع الصناعى أحد أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاإقتصادية.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى خلال الفترة القادمة يتم خلاله الإعلان عن جلسات المؤتمر والمحاور الأساسية لكل جلسة، وأيضاً المتحدثين الذين يمثلون كافة عناصر المنظومة الصناعية سواءً من القطاع الخاص أو القطاع الحكومى، بالإضافة إلى الخبراء الأكاديميين وممثلى المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية المختلفة.

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