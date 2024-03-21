الأهلى للصرافة: 260 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية أمس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جذبت شركة“الأهلى للصرافة” نحو 260 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية خلال تعاملات أمس الأربعاء، مقابل 246 مليون جنيه خلال تعاملات الثلاثاء الماضى، وفقاً لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس الشركة.
وبلغت حصيلة شركة“الأهلى للصرافة” من التنازلات عن العملات الأجنبية منذ 6 مارس الماضى حتى أمس الأربعاء، نحو 2.55 مليار جنيه.
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وقال“محيى الدين”، إن الدولار الأمريكى يتصدر النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات، يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.
ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.
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