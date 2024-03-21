الأهلى للصرافة: 260 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية أمس

MENAFN - Al-Borsa News) جذبت شركة“الأهلى للصرافة” نحو 260 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية خلال تعاملات أمس الأربعاء، مقابل 246 مليون جنيه خلال تعاملات الثلاثاء الماضى، وفقاً لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس الشركة.

وبلغت حصيلة شركة“الأهلى للصرافة” من التنازلات عن العملات الأجنبية منذ 6 مارس الماضى حتى أمس الأربعاء، نحو 2.55 مليار جنيه.

موضوعاتإدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد“أوبك+” لخفض الإنتاج الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

وقال“محيى الدين”، إن الدولار الأمريكى يتصدر النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات، يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.

ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.