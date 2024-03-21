Thursday, 21 March 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلى للصرافة: 260 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية أمس

3/21/2024 2:23:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) جذبت شركة“الأهلى للصرافة” نحو 260 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية خلال تعاملات أمس الأربعاء، مقابل 246 مليون جنيه خلال تعاملات الثلاثاء الماضى، وفقاً لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس الشركة.

وبلغت حصيلة شركة“الأهلى للصرافة” من التنازلات عن العملات الأجنبية منذ 6 مارس الماضى حتى أمس الأربعاء، نحو 2.55 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد“أوبك+” لخفض الإنتاج الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

وقال“محيى الدين”، إن الدولار الأمريكى يتصدر النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات، يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.

ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

MENAFN21032024000202011048ID1108007035

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث