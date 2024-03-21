أسعار النحاس تواصل الصعود مع ارتفاع شهية المخاطرة

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار النحاس ارتفاعها خلال تعاملات الخميس بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 11 شهراً هذا الأسبوع، وذلك بدعم من ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس إلى اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي.

وزادت أسعار العقود الآجلة للنحاس المتداولة في بورصة شيكاغو تسليم مايو بنسبة 0.77% إلى 408.25 سنت للرطل (0.45 كيلوجرام).

موضوعاتإدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد“أوبك+” لخفض الإنتاج الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

وارتفع سعر النحاس في بورصة لندن بنسبة 0.8% إلى 8998.50 دولار للطن خلال تعاملات اليوم بعدما قفز بنسبة 1.8% في وقت سابق من الجلسة.

أشار“جيروم باول” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر صحفي أمس، إلى التزام المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة 3 مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة خلال 2024، وذلك بعد تثبيت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي.

وذكرت وكالة“بلومبرج” أن سعر النحاس ارتفع بأكثر من 10% خلال الأسابيع الستة الماضية، مدعوماً بالمخاطر المتعلقة بجانب العرض، فضلاً عن إيجابية التوقعات الاقتصادية حول العالم بشكل عام.

وقال محللو“جولدمان ساكس” بقيادة“لينا توماس” في مذكرة، إن سوق النحاس لا يزال مقيداً في الوقت الراهن، وإنهم يتوقعون الوصول لتسعير النحاس بناء على ذروة شُح الإمدادات في عام 2025، وذلك بناء على انخفاض المخزونات بدرجة قياسية، وتقديراتهم بشأن الوصول لذروة إمدادات المناجم في العام القادم، فضلاً عن تزايد الطلب على المعدن في القطاعات الخضراء، وانخفاض المرونة السعرية لكلٍ من العرض والطلب.

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