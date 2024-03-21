أسعار النحاس تواصل الصعود مع ارتفاع شهية المخاطرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت أسعار النحاس ارتفاعها خلال تعاملات الخميس بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 11 شهراً هذا الأسبوع، وذلك بدعم من ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس إلى اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي.
وزادت أسعار العقود الآجلة للنحاس المتداولة في بورصة شيكاغو تسليم مايو بنسبة 0.77% إلى 408.25 سنت للرطل (0.45 كيلوجرام).
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وارتفع سعر النحاس في بورصة لندن بنسبة 0.8% إلى 8998.50 دولار للطن خلال تعاملات اليوم بعدما قفز بنسبة 1.8% في وقت سابق من الجلسة.
أشار“جيروم باول” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر صحفي أمس، إلى التزام المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة 3 مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة خلال 2024، وذلك بعد تثبيت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي.
وذكرت وكالة“بلومبرج” أن سعر النحاس ارتفع بأكثر من 10% خلال الأسابيع الستة الماضية، مدعوماً بالمخاطر المتعلقة بجانب العرض، فضلاً عن إيجابية التوقعات الاقتصادية حول العالم بشكل عام.
وقال محللو“جولدمان ساكس” بقيادة“لينا توماس” في مذكرة، إن سوق النحاس لا يزال مقيداً في الوقت الراهن، وإنهم يتوقعون الوصول لتسعير النحاس بناء على ذروة شُح الإمدادات في عام 2025، وذلك بناء على انخفاض المخزونات بدرجة قياسية، وتقديراتهم بشأن الوصول لذروة إمدادات المناجم في العام القادم، فضلاً عن تزايد الطلب على المعدن في القطاعات الخضراء، وانخفاض المرونة السعرية لكلٍ من العرض والطلب.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108007034
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