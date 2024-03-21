تقلص عجز الحساب الجاري الأمريكي 15.7% في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بشكل كبير خلال عام 2023 بفضل تقلّص عجز تجارة السلع بشكل أساسي، ورغم انخفاض العجز الفصلي بصورة طفيفة في الربع الأخير من العام.

وأوضحت بيانات صدرت عن مكتب التحليلات الاقتصادية الخميس، تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 15.7% أو ما يعادل 152.8 مليار دولار إلى 818.8 مليار دولار في عام 2023، لينخفض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 3% من 3.8% في العام السابق.

موضوعاتإدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد“أوبك+” لخفض الإنتاج الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

وزادت صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات – بما في ذلك دخل المقيمين من الأجانب – بمقدار 228 مليار دولار إلى 4.65 تريليون دولار خلال العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات 75.2 مليار دولار إلى 5.47 تريليون دولار.

وتراجعت صادرات السلع 37.2 مليار دولار إلى 2.05 تريليون دولار مقابل انخفاض الواردات السلعية 160.6 مليار دولار إلى 3.11 تريليون دولار، ويرجع هذا الانخفاض في كلٍّ من شقي ميزان تجارة السلع إلى تراجع الإمدادات الصناعية والمواد الخام، وفي مقدمتها النفط.

وعلى الصعيد الفصلي، تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 0.8% أو ما يعادل 1.6 مليار دولار إلى 194.8 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023، لينخفض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بصورة طفيفة إلى 2.8%.

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