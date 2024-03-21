تقلص عجز الحساب الجاري الأمريكي 15.7% في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بشكل كبير خلال عام 2023 بفضل تقلّص عجز تجارة السلع بشكل أساسي، ورغم انخفاض العجز الفصلي بصورة طفيفة في الربع الأخير من العام.
وأوضحت بيانات صدرت عن مكتب التحليلات الاقتصادية الخميس، تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 15.7% أو ما يعادل 152.8 مليار دولار إلى 818.8 مليار دولار في عام 2023، لينخفض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 3% من 3.8% في العام السابق.
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وزادت صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات – بما في ذلك دخل المقيمين من الأجانب – بمقدار 228 مليار دولار إلى 4.65 تريليون دولار خلال العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات 75.2 مليار دولار إلى 5.47 تريليون دولار.
وتراجعت صادرات السلع 37.2 مليار دولار إلى 2.05 تريليون دولار مقابل انخفاض الواردات السلعية 160.6 مليار دولار إلى 3.11 تريليون دولار، ويرجع هذا الانخفاض في كلٍّ من شقي ميزان تجارة السلع إلى تراجع الإمدادات الصناعية والمواد الخام، وفي مقدمتها النفط.
وعلى الصعيد الفصلي، تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 0.8% أو ما يعادل 1.6 مليار دولار إلى 194.8 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023، لينخفض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بصورة طفيفة إلى 2.8%.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108007033
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