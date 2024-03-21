الجنيه الإسترليني يتراجع متأثراً بقرار تثبيت الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعدما صوت غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% خلال اجتماعهم اليوم.

وانخفضت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.54% إلى 1.2715 دولار.

موضوعاتإدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد“أوبك+” لخفض الإنتاج الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

في حين ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة أمام البريطانية بنسبة 0.33% إلى 0.8568 جنيه إسترليني.

وصوت 8 من أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح تثبيت سعر الفائدة مقابل صوت واحد طالب بخفضها 0.25%، ليخلو اجتماع اليوم من أي مطالبات لرفع الفائدة.

وقال“آندرو بيلي” محافظ البنك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه كان هناك مؤشرات إيجابية أكثر تدل على انحسار التضخم، لكن المصرف المركزي بحاجة لمزيد من اليقين بأن ضغوط الأسعار تخضع للسيطرة بشكل تام.

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