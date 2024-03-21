الجنيه الإسترليني يتراجع متأثراً بقرار تثبيت الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعدما صوت غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% خلال اجتماعهم اليوم.
وانخفضت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.54% إلى 1.2715 دولار.
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في حين ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة أمام البريطانية بنسبة 0.33% إلى 0.8568 جنيه إسترليني.
وصوت 8 من أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح تثبيت سعر الفائدة مقابل صوت واحد طالب بخفضها 0.25%، ليخلو اجتماع اليوم من أي مطالبات لرفع الفائدة.
وقال“آندرو بيلي” محافظ البنك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه كان هناك مؤشرات إيجابية أكثر تدل على انحسار التضخم، لكن المصرف المركزي بحاجة لمزيد من اليقين بأن ضغوط الأسعار تخضع للسيطرة بشكل تام.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108007032
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