مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12835 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، مرتفعًا 96.32 نقطة ليقفل عند مستوى 12835.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 371 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.
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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 133.32 نقطة ليقفل عند مستوى 27362.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 67 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108007031
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