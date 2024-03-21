مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12835 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، مرتفعًا 96.32 نقطة ليقفل عند مستوى 12835.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 371 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 133.32 نقطة ليقفل عند مستوى 27362.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 67 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم.

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