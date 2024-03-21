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ارتفاع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة خلال عام

3/21/2024 2:23:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال فبراير، مع إقبال مشتري المنازل على عدد كبير من الوحدات المطروحة مؤخرًا، وسجل نشاط المبيعات أكبر زيادة منذ فبراير 2023.

وقالت المجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين في تقرير الخميس، إن مبيعات المنازل المملوكة سابقًا ارتفعت بنسبة 9.5% إلى معدل سنوي قدره 4.38 مليون في فبراير.

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وتجاوزت وتيرة المبيعات توقعات وول ستريت، التي كانت تشير إلى 3.95 مليون وحدة لشهر فبراير، لكن مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 3.3%.

وارتفع متوسط سعر المنزل في فبراير بنسبة 5.7% على أساس سنوي ليصل إلى 384.5 ألف دولار، وهو أعلى مستوى على في هذه الفترة من العام على الإطلاق.

ومع ذلك، لا تزال الأسعار منخفضة عن ذروتها في يونيو 2022، عندما بلغ متوسط السعر لإعادة بيع المنزل 413.8 ألف دولار.

وارتفع إجمالي عدد المنازل المدرجة في السوق في فبراير بنسبة 10.3% عن العام الماضي، ليصل إلى 1.07 مليون وحدة.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108007030

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