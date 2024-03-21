ارتفاع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة خلال عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال فبراير، مع إقبال مشتري المنازل على عدد كبير من الوحدات المطروحة مؤخرًا، وسجل نشاط المبيعات أكبر زيادة منذ فبراير 2023.
وقالت المجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين في تقرير الخميس، إن مبيعات المنازل المملوكة سابقًا ارتفعت بنسبة 9.5% إلى معدل سنوي قدره 4.38 مليون في فبراير.
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وتجاوزت وتيرة المبيعات توقعات وول ستريت، التي كانت تشير إلى 3.95 مليون وحدة لشهر فبراير، لكن مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 3.3%.
وارتفع متوسط سعر المنزل في فبراير بنسبة 5.7% على أساس سنوي ليصل إلى 384.5 ألف دولار، وهو أعلى مستوى على في هذه الفترة من العام على الإطلاق.
ومع ذلك، لا تزال الأسعار منخفضة عن ذروتها في يونيو 2022، عندما بلغ متوسط السعر لإعادة بيع المنزل 413.8 ألف دولار.
وارتفع إجمالي عدد المنازل المدرجة في السوق في فبراير بنسبة 10.3% عن العام الماضي، ليصل إلى 1.07 مليون وحدة.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108007030
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