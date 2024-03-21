ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لأول مرة خلال 4 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 7 مليارات قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس، وذلك أكثر من توقعات ارتفاعها بمقدار مليار قدم مكعب، وهو أول ارتفاع خلال 16 أسبوعًا.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.332 تريليون قدم مكعب، ما يزيد بنسبة 21.4% أو نحو 411 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 41% أو نحو 678 مليار قدم مكعب فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 1.654 تريليون قدم مكعب.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108007029
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