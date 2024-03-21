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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لأول مرة خلال 4 أشهر

3/21/2024 2:23:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 7 مليارات قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس، وذلك أكثر من توقعات ارتفاعها بمقدار مليار قدم مكعب، وهو أول ارتفاع خلال 16 أسبوعًا.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.332 تريليون قدم مكعب، ما يزيد بنسبة 21.4% أو نحو 411 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعات متعلقة إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد“أوبك+” لخفض الإنتاج الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 41% أو نحو 678 مليار قدم مكعب فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 1.654 تريليون قدم مكعب.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108007029

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