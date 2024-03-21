Thursday, 21 March 2024 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

3/21/2024 2:23:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة قطر ، في ختام جلسة تداولاته اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.080%، أي بواقع 7.760 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و211.220 نقطة.

وتم خلال الجلسة – وفقا لوكالة الانباء القطرية – تداول 136 مليونا و25 ألفا و887 سهما، بقيمة 386 مليونا و852 ألفا و224.283 ريال، نتيجة تنفيذ 13 ألفا و592 صفقة في جميع القطاعات.

موضوعات متعلقة إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد“أوبك+” لخفض الإنتاج الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

وصعدت في الجلسة أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 588 مليارا و996 مليونا و121 ألفا و310.240 ريال، مقارنة بـ 588 مليارا و613 مليونا و627 ألفا و028.260 ريال، في الجلسة السابقة.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108007028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث