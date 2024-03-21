ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة قطر ، في ختام جلسة تداولاته اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.080%، أي بواقع 7.760 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و211.220 نقطة.

وتم خلال الجلسة – وفقا لوكالة الانباء القطرية – تداول 136 مليونا و25 ألفا و887 سهما، بقيمة 386 مليونا و852 ألفا و224.283 ريال، نتيجة تنفيذ 13 ألفا و592 صفقة في جميع القطاعات.

موضوعاتإدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد“أوبك+” لخفض الإنتاج الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

وصعدت في الجلسة أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 588 مليارا و996 مليونا و121 ألفا و310.240 ريال، مقارنة بـ 588 مليارا و613 مليونا و627 ألفا و028.260 ريال، في الجلسة السابقة.

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