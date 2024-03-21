ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة قطر ، في ختام جلسة تداولاته اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.080%، أي بواقع 7.760 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و211.220 نقطة.
وتم خلال الجلسة – وفقا لوكالة الانباء القطرية – تداول 136 مليونا و25 ألفا و887 سهما، بقيمة 386 مليونا و852 ألفا و224.283 ريال، نتيجة تنفيذ 13 ألفا و592 صفقة في جميع القطاعات.
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وصعدت في الجلسة أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 588 مليارا و996 مليونا و121 ألفا و310.240 ريال، مقارنة بـ 588 مليارا و613 مليونا و627 ألفا و028.260 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108007028
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