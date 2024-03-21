رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مواصلة الحكومة إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، فى ضوء الاتجاه الذى تنتهجه الدولة المصرية فى هذا الشأن عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، مع العمل على دفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
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وأشار رئيس الوزراء إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتى فى ضوء الاتفاق الذى جرى خلال القمة المصرية الأوروبية، والتى عقدت فى القاهرة مؤخرا، حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية فى مصر، بما يسهم فى تعزيز انخراط الشركات الأوروبية فى السوق المصرية، مضيفا: نناقش حاليا توقيت عقد هذا المؤتمر، والتصورات المتعلقة بالأجندة المقترحة للمؤتمر ومحاوره.
واستعرض الوزراء والمسئولون – خلال الاجتماع – الحضور تصوراتهم للموعد الأنسب لعقد المؤتمر، ومقترحاتهم بشأن الشخصيات التى سيتم دعوتها لحضوره.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار قدم عرضا تضمن مقترحا باسم المؤتمر وتوقيت ومكان انعقاد المؤتمر المقترح من الاتحاد الأوروبي، وعددا من المحاور المقترحة لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر، من بينها الإصلاحات الاقتصادية فى بيئة الأعمال بمصر، وكذا الاقتصاد الأخضر، وعدد من الصناعات، وفى الوقت نفسه طرح حسام هيبة الأجندة المقترحة للمؤتمر، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بتنظيم هذا المؤتمر ومن بينها الإعداد الفنى له وما يخص دعم الخدمات اللوجيستية والفنية والمواد الاعلامية للمؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
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