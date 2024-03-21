الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد“أوبك+” لخفض الإنتاج رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة“آبل”، بتهمة استخدام قوتها في قطاع الهواتف الذكية لكبح المنافسة مع الشركات الأخرى والحد من الخيارات المتاحة أمام المستهلك.

وتواجه صانعة“أيفون” بالفعل ضغوطًا من الجهات التنظيمية والمحاكم والمنافسين في جميع أنحاء العالم، بشأن الطريقة التي تدير بها نظام تشغيل جوالها ومتجر التطبيقات، ما يعرض إيراداتها من أعمال الخدمات – 85 مليار دولار سنويًا – للخطر.

وواتهمت وزارة العدل الأمريكية و16 من المدعين العموميين في الولايات،“آبل” في الدعوى المقامة الخميس، بفرض قيود تعاقدية على المطورين مع زيادة صعوبة تغيير الأجهزة على المستخدمين.

وتتهم الدعوى الشركة باستخدام قوتها السوقية“لسحق” نمو التطبيقات المبتكرة وخدمات المراسلة، وتقليل جاذبية الساعات الذكية المنافسة، وإبقاء تطبيقات الدفع المنافسة بعيدًا عن أجهزتها، ومنع تطوير تطبيقات لبث الألعاب.

وقال“جوناثان كانتر” مدير وحدة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، إن شركة“آبل” استجابت للمنافسة على مر السنين من خلال“سلسلة من القواعد والقيود التعاقدية” التي سمحت لها“بسحق المنافسة”، مضيفًا أن الدعوى القضائية سعت إلى محاسبة الشركة عن ذلك.

وصفت“آبل” الدعوى في بيان الخميس، بأنها“خاطئة من حيث الحقائق والقانون”، وأنها تهدد هويتها والمبادئ التي تميز منتجاتها في الأسواق شديدة التنافسية.

وتابعت:“إذا نجح ذلك، فإنه سيعيق قدرتنا على تطوير أنواع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس منا، حيث تتلاقى الأجهزة والبرامج والخدمات، وسيشكل سابقة خطيرة، إذ يمنح الحكومة اليد العليا في تصميم التكنولوجيا البشرية”.

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