إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد أوبك+ لخفض الإنتاج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إدارة معلومات الطاقة عبر تقرير الخميس، إنها رفعت خلال شهر مارس توقعاتها لأسعار النفط الخام والمنتجات النفطية للفترة المتبقية من عام 2024، بعد إعلان“أوبك+” تمديد خطط خفض الإنتاج الطوعية الحالية حتى الربع الثاني من العام.
وتتوقع الإدارة أن يكون إنتاج النفط العالمي أقل بكثير من الاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2024، مما يتطلب سحبًا من مخزونات النفط العالمية، ويضع ضغوطا تصاعدية على أسعار خام برنت ليسجل متوسطًا قدره 88 دولارًا للبرميل في الربع الثاني (+4 دولارات للبرميل من توقعات فبراير).
موضوعات متعلقة
الحكومة الأمريكية تتهم آبل بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات
وأضافت:“خفضنا توقعاتنا لإنتاج النفط العالمي في الربع الثاني من عام 2024 إلى 101.3 مليون برميل يوميًا، بعد تمديد أوبك+ خطط الخفض، وينتج عن ذلك إنتاج عالمي للنفط يقل بمقدار 0.9 مليون برميل يوميًا عن توقعاتنا البالغة 102.2 مليون برميل يوميًا للاستهلاك العالمي للنفط”.
ولأن أسعار النفط الخام تشكل أكثر من 50% من أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة، رفعت الإدارة تقديراتها لهوامش التكرير، ما أدى لرفع توقعاتها لأسعار البنزين بالتجزئة بمقدار 20 سنتًا للجالون الواحد خلال يونيو ويوليو وأغسطس مقارنة بالتوقعات السابقة.
واختتمت بعدة عوامل تعزز من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، منها التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر حيث تشكل الهجمات تهديدًا للسفن، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، وامتثال“أوبك+”، فإذا لم تلتزم بعض الدول بخطط خفض الإنتاج الطوعية، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108007025
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.