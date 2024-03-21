إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد تمديد أوبك+ لخفض الإنتاج

MENAFN - Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة عبر تقرير الخميس، إنها رفعت خلال شهر مارس توقعاتها لأسعار النفط الخام والمنتجات النفطية للفترة المتبقية من عام 2024، بعد إعلان“أوبك+” تمديد خطط خفض الإنتاج الطوعية الحالية حتى الربع الثاني من العام.

وتتوقع الإدارة أن يكون إنتاج النفط العالمي أقل بكثير من الاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2024، مما يتطلب سحبًا من مخزونات النفط العالمية، ويضع ضغوطا تصاعدية على أسعار خام برنت ليسجل متوسطًا قدره 88 دولارًا للبرميل في الربع الثاني (+4 دولارات للبرميل من توقعات فبراير).

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وأضافت:“خفضنا توقعاتنا لإنتاج النفط العالمي في الربع الثاني من عام 2024 إلى 101.3 مليون برميل يوميًا، بعد تمديد أوبك+ خطط الخفض، وينتج عن ذلك إنتاج عالمي للنفط يقل بمقدار 0.9 مليون برميل يوميًا عن توقعاتنا البالغة 102.2 مليون برميل يوميًا للاستهلاك العالمي للنفط”.

ولأن أسعار النفط الخام تشكل أكثر من 50% من أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة، رفعت الإدارة تقديراتها لهوامش التكرير، ما أدى لرفع توقعاتها لأسعار البنزين بالتجزئة بمقدار 20 سنتًا للجالون الواحد خلال يونيو ويوليو وأغسطس مقارنة بالتوقعات السابقة.

واختتمت بعدة عوامل تعزز من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، منها التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر حيث تشكل الهجمات تهديدًا للسفن، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، وامتثال“أوبك+”، فإذا لم تلتزم بعض الدول بخطط خفض الإنتاج الطوعية، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.

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