الاتحاد الأوروبي ينفي الشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول أي تدخل في اختيار الوزراء الفلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / نفى الأوروبي الشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول أي تدخل في اختيار الوزراء الفلسطينيين.
وقال الاتحاد الاوروبي ان تشكيل الحكومة هو شأن داخلي فلسطيني ومسؤولية رئيس الوزراء المكلف.
واوضح إن الاتحاد الأوروبي يحترم ويدعم بشكل كامل جهود الدكتور محمد مصطفى في هذا العمل. وقد رحبنا
بتعيين الدكتور محمد مصطفى
وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وعبر الاتحاد الاوروبي عن تطلعاته إلى العمل معه ومع حكومته في هذ الوقت الحرج.
يذكّر الاتحاد الأوروبي بالحاجة إلى حكومة فلسطينية قوية تقدم إصلاحات جادة وذات مصداقية، وتعالج الوضع الكارثي في غزة، وتعمل من أجل الوحدة، وتجري الانتخابات ضمن إطار زمني مقبول. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للشعب الفلسطيني بينما نعمل على جعل حل الدولتين حقيقة واقعة على الرغم من كل التحديات.
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