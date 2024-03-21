الاتحاد الأوروبي ينفي الشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول أي تدخل في اختيار الوزراء الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / نفى الأوروبي الشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول أي تدخل في اختيار الوزراء الفلسطينيين.

وقال الاتحاد الاوروبي ان تشكيل الحكومة هو شأن داخلي فلسطيني ومسؤولية رئيس الوزراء المكلف.



واوضح إن الاتحاد الأوروبي يحترم ويدعم بشكل كامل جهود الدكتور محمد مصطفى في هذا العمل. وقد رحبنا

بتعيين الدكتور محمد مصطفى

وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وعبر الاتحاد الاوروبي عن تطلعاته إلى العمل معه ومع حكومته في هذ الوقت الحرج.



يذكّر الاتحاد الأوروبي بالحاجة إلى حكومة فلسطينية قوية تقدم إصلاحات جادة وذات مصداقية، وتعالج الوضع الكارثي في ​​غزة، وتعمل من أجل الوحدة، وتجري الانتخابات ضمن إطار زمني مقبول. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للشعب الفلسطيني بينما نعمل على جعل حل الدولتين حقيقة واقعة على الرغم من كل التحديات.