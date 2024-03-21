مستعمرون يستولون على 150 دونما في الخضر جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / استولى مستعمرون، اليوم الخميس، على 150 دونما من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وأفاد الناشط أحمد صلاح

بأن مستعمرين قاموا بالاستيلاء على الأرض في منطقة "أبو بكير" قرب مستعمرة "العازر" المقامة على أراضي المواطنين، وزراعتها بأشتال الكرمة واللوزيات، مشيرا إلى أن ملكية الأرض تعود لمواطنين من عائلة موسى.

يشار الى أن المستعمرين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجمتهم الاستعمارية على أراضي بلدة الخضر، تمثل بالاستيلاء على مساحات، وتجريف أخرى، وهدم غرف زراعية، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم