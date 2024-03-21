استشهاد شاب متأثراً بجروحه الحرجة بقصف الاحتلال مركبة في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / استشهد شاب، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، مركبة على أطراف مخيم جنين، أمس الأربعاء.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب محمد مأمون حواشين (28 عاما)، مساء اليوم الخميس، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا في جنين، فيما نعت حركة "فتح" إقليم جنين، وفصائل العمل الوطني والإسلامي الشهيد حواشين.
وأدى قصف المركبة إلى استشهاد كل من: محمود بسام رحال (30 عاما)، وأحمد هاني بركات، ومحمد الفايد، وهما في العشرينات من عمريهما.
MENAFN21032024000205011050ID1108007017
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.