Thursday, 21 March 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد شاب متأثراً بجروحه الحرجة بقصف الاحتلال مركبة في جنين

3/21/2024 2:20:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / استشهد شاب، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، مركبة على أطراف مخيم جنين، أمس الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب محمد مأمون حواشين (28 عاما)، مساء اليوم الخميس، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا في جنين، فيما نعت حركة "فتح" إقليم جنين، وفصائل العمل الوطني والإسلامي الشهيد حواشين.

وأدى قصف المركبة إلى استشهاد كل من: محمود بسام رحال (30 عاما)، وأحمد هاني بركات، ومحمد الفايد، وهما في العشرينات من عمريهما.


MENAFN21032024000205011050ID1108007017

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث