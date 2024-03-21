استشهاد شاب متأثراً بجروحه الحرجة بقصف الاحتلال مركبة في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / استشهد شاب، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، مركبة على أطراف مخيم جنين، أمس الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب محمد مأمون حواشين (28 عاما)، مساء اليوم الخميس، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا في جنين، فيما نعت حركة "فتح" إقليم جنين، وفصائل العمل الوطني والإسلامي الشهيد حواشين.

وأدى قصف المركبة إلى استشهاد كل من: محمود بسام رحال (30 عاما)، وأحمد هاني بركات، ومحمد الفايد، وهما في العشرينات من عمريهما.



