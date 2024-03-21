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بوريل: ما يحدث في غزة غير مقبول وفشل للإنسانية

3/21/2024 2:20:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل /PNN/ قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الوضع في قطاع غزة "أسوأ من أي وقت مضى"، وأن ما يحدث للسكان هناك هو "أمر غير مقبول وفشل للإنسانية".

وأضاف، في تصريح للإعلام قبل انطلاق القمة الأوروبية في بروكسل التي تستمر إلى يوم غد الجمعة، أنها "ليست أزمة ناجمة عن زلزال أو فيضانات، بل نتيجة قصف من جانب الجيش الإسرائيلي".


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