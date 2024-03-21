بوريل: ما يحدث في غزة غير مقبول وفشل للإنسانية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بروكسل /PNN/ قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الوضع في قطاع غزة "أسوأ من أي وقت مضى"، وأن ما يحدث للسكان هناك هو "أمر غير مقبول وفشل للإنسانية".
وأضاف، في تصريح للإعلام قبل انطلاق القمة الأوروبية في بروكسل التي تستمر إلى يوم غد الجمعة، أنها "ليست أزمة ناجمة عن زلزال أو فيضانات، بل نتيجة قصف من جانب الجيش الإسرائيلي".
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