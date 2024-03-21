شهيد وثلاث اصابات في مخيم عقبة جبر باريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
اريحا /PNN / اعلنت مصادر طبية في مدينة اريحا عن استشهاد شاب و
إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال إحداها خطيرة في مخيم عقبة جبر.
واعلنت مصادر طبية عن استشهاد الشاب ابراهيم قطاش متاثرا بجروحه التي اصيب بها برصاص الاحتلال مساء اليوم الخميس.
وكان ثلاثة مواطنين، قد اصيبوا بجروح أحدهم جروحه خطيرة، واعتقل شابان آخران،
مساء اليوم الخميس،خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.
وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني إن شابا وصل المستشفى مصابا بالرأس وحالته حرجة، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص في الأطراف العلوية ووضعه مستقر، وطفلة بشظية رصاصة.
وأفادت مصادر محلية في المخيم، بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى المخيم عند موعد الإفطار وحاصرت منزلا لعائلة العيوطي، واعتقلت الشقيقين عمار وحمدي العيوطي.
وأكدت المصادر أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتلت سطح المنزل المحاصر، وباشرت بإطلاق النار صوب المواطنين ما أدى لإصابة ثلاثة، بينهم طفلة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.
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