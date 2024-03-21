شهيد وثلاث اصابات في مخيم عقبة جبر باريحا

MENAFN - Palestine News Network ) اريحا /PNN / اعلنت مصادر طبية في مدينة اريحا عن استشهاد شاب وإصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال إحداها خطيرة في مخيم عقبة جبر.

واعلنت مصادر طبية عن استشهاد الشاب ابراهيم قطاش متاثرا بجروحه التي اصيب بها برصاص الاحتلال مساء اليوم الخميس.

وكان ثلاثة مواطنين، قد اصيبوا بجروح أحدهم جروحه خطيرة، واعتقل شابان آخران،

مساء اليوم الخميس،خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني إن شابا وصل المستشفى مصابا بالرأس وحالته حرجة، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص في الأطراف العلوية ووضعه مستقر، وطفلة بشظية رصاصة.

وأفادت مصادر محلية في المخيم، بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى المخيم عند موعد الإفطار وحاصرت منزلا لعائلة العيوطي، واعتقلت الشقيقين عمار وحمدي العيوطي.

وأكدت المصادر أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتلت سطح المنزل المحاصر، وباشرت بإطلاق النار صوب المواطنين ما أدى لإصابة ثلاثة، بينهم طفلة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.



