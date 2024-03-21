وزير الخارجية البرازيلي يبحث العلاقات الثنائية في لبنان

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – اجتمع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا يوم الثلاثاء 19 آذار/مارس في العاصمة اللبنانية بيروت مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب, حيث بحث معهم العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين. كما عقد لقاءات مع ممثلي القوات المسلحة اللبنانية ومع الجالية البرازيلية في هذا البلد العربي.

فييرا يهدي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قميصاً موقعاً للمنتخب البرازيلي

شارك فييرا خلال زيارته للعاصمة اللبنانية كذلك في افتتاح مقر السفارة البرازيلية لدى لبنان واجتمع مع الجنرال الاسباني أرولدو لازارو, قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل. في الصورة أعلاه فييرا على يسار الصورة يصافح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وكان رئيس الوزراء وفييرا قد قيما الوضع الحالي للنزاع في قطاع غزة. ووفقاً لمعلومات وزارة الخارجية البرازيلية، فقد قال ميقاتي:“سعيد جداً” بثبات الموقف البرازيلي حيال النزاع في غزة. ووفقاً له فإن آداء الدبلوماسية البرازيلية والرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يشرفان الروابط التاريخية بين البلدين.

أما مع وزير الخارجية اللبناني بو حبيب، إلى جانب المسائل المتعلقة بالنزاع في غزة والدفاع عن قيام الدولة الفلسطينية، فقد بحث فييرا كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين. من الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي قد بلغ إجمالي 344 مليون دولار أمريكي. كما إن البرازيل هي موطن لأكبر جالية لبنانية خارج لبنان، ويعيش في لبنان 22 ألف برازيلي.

صورة تجمع فييرا في محل لبيع المثلجات لديه فرع في البرازيل مع رجل الأعمال بيير بشير (في الوسط) والسفير تارسيزيو كوستا.

كما بحث فييرا مع القيادات اللبنانية التوترات على الحدود الجنوبية للبلاد مع إسرائيل، وكذلك المطلب اللبناني في التنفيذ الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 1701 الذي مدد لقوات اليونيفيل لولاية جديدة في المنطقة وإيقاف الكامل لكل الأعمال العدائية بين البلدين. إن هذا الموضوع كان عنوان اجتماع فييرا مع قائد القوات المسلحة اللبنانية جوزيف عون.

رافق وزير الخارجية البرازيلي خلال اجتماعاته في لبنان السفير البرازيلي في لبنان تارسيزيو كوستا. حيث زار برفقته محل لبيع المثلجات العائد لرجل الأعمال بيير بشير. حيث يمتلك أخوه موريس فرعين لهذا المحل تم افتتاحها في العام 1981 في ساو باولو.

ووفقاً لمعلومات وزارة الخارجية البرازيلية، فقد أكد وزير الخارجية خلال لقائه مع ممثلي الجالية البرازيلية في لبنان على استعداد الحكومة لتقديم أفضل رعاية ممكنة لاحتياجاتهم.

إن زيارة فييرا للبنان تأتي كجزء من أجندته لهذا الاسبوع في المنطقة. حيث زار وزير الخارجية فلسطين والأردن وبيروت. وسيتواجد اليوم الأربعاء 20 آذار/ مارس في المملكة العربية السعودية.

نشر/ وزارة الخارجية البرازيلية نشر / وزارة الخارجية البرازيلية نشر / وزارة الخارجية البرازيلية

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