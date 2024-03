وزير الخارجية البرازيلي يبحث العلاقات الثنائية في لبنان

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – اجتمع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا يوم الثلاثاء 19 آذار/مارس في العاصمة اللبنانية بيروت مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب, حيث بحث معهم العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين. كما عقد لقاءات مع ممثلي القوات المسلحة اللبنانية ومع الجالية البرازيلية في هذا البلد العربي.

فييرا يهدي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قميصاً موقعاً للمنتخب البرازيلي

شارك فييرا خلال زيارته للعاصمة اللبنانية كذلك في افتتاح مقر السفارة البرازيلية لدى لبنان واجتمع مع الجنرال الاسباني أرولدو لازارو, قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل. في الصورة أعلاه فييرا على يسار الصورة يصافح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وكان رئيس الوزراء وفييرا قد قيما الوضع الحالي للنزاع في قطاع غزة. ووفقاً لمعلومات وزارة الخارجية البرازيلية، فقد قال ميقاتي:“سعيد جداً” بثبات الموقف البرازيلي حيال النزاع في غزة. ووفقاً له فإن آداء الدبلوماسية البرازيلية والرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يشرفان الروابط التاريخية بين البلدين.

أما مع وزير الخارجية اللبناني بو حبيب، إلى جانب المسائل المتعلقة بالنزاع في غزة والدفاع عن قيام الدولة الفلسطينية، فقد بحث فييرا كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين. من الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي قد بلغ إجمالي 344 مليون دولار أمريكي. كما إن البرازيل هي موطن لأكبر جالية لبنانية خارج لبنان، ويعيش في لبنان 22 ألف برازيلي.

صورة تجمع فييرا في محل لبيع المثلجات لديه فرع في البرازيل مع رجل الأعمال بيير بشير (في الوسط) والسفير تارسيزيو كوستا.

كما بحث فييرا مع القيادات اللبنانية التوترات على الحدود الجنوبية للبلاد مع إسرائيل، وكذلك المطلب اللبناني في التنفيذ الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 1701 الذي مدد لقوات اليونيفيل لولاية جديدة في المنطقة وإيقاف الكامل لكل الأعمال العدائية بين البلدين. إن هذا الموضوع كان عنوان اجتماع فييرا مع قائد القوات المسلحة اللبنانية جوزيف عون.

رافق وزير الخارجية البرازيلي خلال اجتماعاته في لبنان السفير البرازيلي في لبنان تارسيزيو كوستا. حيث زار برفقته محل لبيع المثلجات العائد لرجل الأعمال بيير بشير. حيث يمتلك أخوه موريس فرعين لهذا المحل تم افتتاحها في العام 1981 في ساو باولو.

ووفقاً لمعلومات وزارة الخارجية البرازيلية، فقد أكد وزير الخارجية خلال لقائه مع ممثلي الجالية البرازيلية في لبنان على استعداد الحكومة لتقديم أفضل رعاية ممكنة لاحتياجاتهم.

إن زيارة فييرا للبنان تأتي كجزء من أجندته لهذا الاسبوع في المنطقة. حيث زار وزير الخارجية فلسطين والأردن وبيروت. وسيتواجد اليوم الأربعاء 20 آذار/ مارس في المملكة العربية السعودية.

نشر/ وزارة الخارجية البرازيلية نشر / وزارة الخارجية البرازيلية نشر / وزارة الخارجية البرازيلية

