مصر تفتح سوقها للحوم الأغنام والماعز البرازيلية

ووفقاً للمعلومات المنشورة، فإن هذه النتيجة جاءت ثمرة لجهود الوزارتين. كما تفيد الوزارتان كذلك بأن الصادرات الزراعية البرازيلية إلى السوق المصرية قد تجاوزت 1.73 مليار دولار في العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات البروتين الحيواني ضمن هذه الصادرات 384 مليون دولار.

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