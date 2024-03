مصر تفتح سوقها للحوم الأغنام والماعز البرازيلية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – نشرت الحكومة البرازيلية يوم الثلاثاء 19 آذار / مارس، أن مصر فتحت سوقها للحوم الأغنام والماعز البرازيلية ومشتقاتها. حيث أفاد بيان مشترك لوزارتي الزراعة والثروة الحيوانية والخارجية البرازيليتين بأن الحكومة المصرية قد أصدرت الموافقة الصحية اللازمة للتصدير.

ووفقاً للمعلومات المنشورة، فإن هذه النتيجة جاءت ثمرة لجهود الوزارتين. كما تفيد الوزارتان كذلك بأن الصادرات الزراعية البرازيلية إلى السوق المصرية قد تجاوزت 1.73 مليار دولار في العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات البروتين الحيواني ضمن هذه الصادرات 384 مليون دولار.

لويز غونزاغا بينتو دي كيروز/ Embrapa

