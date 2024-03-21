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مصر تفتح سوقها للحوم الأغنام والماعز البرازيلية

3/21/2024 2:17:10 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – نشرت الحكومة البرازيلية يوم الثلاثاء 19 آذار / مارس، أن مصر فتحت سوقها للحوم الأغنام والماعز البرازيلية ومشتقاتها. حيث أفاد بيان مشترك لوزارتي الزراعة والثروة الحيوانية والخارجية البرازيليتين بأن الحكومة المصرية قد أصدرت الموافقة الصحية اللازمة للتصدير.

ووفقاً للمعلومات المنشورة، فإن هذه النتيجة جاءت ثمرة لجهود الوزارتين. كما تفيد الوزارتان كذلك بأن الصادرات الزراعية البرازيلية إلى السوق المصرية قد تجاوزت 1.73 مليار دولار في العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات البروتين الحيواني ضمن هذه الصادرات 384 مليون دولار.

لويز غونزاغا بينتو دي كيروز/ Embrapa

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