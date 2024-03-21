عبدالوهاب الرشود بيتك حقق أعلى أرباح في تاريخه والأكبر بالقطاع المصرفي



ارتفاع الأرباح في 2023 يعود بشكل رئيسي لزيادة إجمالي إيرادات التشغيل وانخفاض المخصصات

الأهداف المستقبلية لـ «بيتك» تتركز حول الأعمال المصرفية الجوهرية بهدف تحقيق ربحية مستدامة

السوق المصرفي المحلي يشهد طفرة بالحلول المصرفية الرقمية.. لاعتماد العملاء عليها بشكل متزايد «بيتك» في طليعة المؤسسات التي تتبنى الاستدامة بعملياتها.. واستراتيجيته تتضمن أكثر من 62 هدفاً

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، في مقابلة مع مجلة ذي بانكر، إن «بيتك» هيمن على المرتبة الأولى بين البنوك الكويتية من حيث الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجل أرباحا صافية قياسية بلغت 584.5 مليون دينار، بزيادة 63.4% مقارنة بعام 2022.وأضاف أن «بيتك» حقق أعلى أرباح في تاريخه والأكبر في القطاع المصرفي المحلي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تضمين البيانات المالية للبنك الأهلي المتحد لعام 2023 بعد إتمام الاستحواذ عليه في أكتوبر 2022، مشيرا إلى أن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في إجمالي إيرادات التشغيل، وانخفاض المخصصات.وقال إن الأهداف المستقبلية لـ «بيتك» تتركز حول الأعمال المصرفية الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق ربحية مستدامة، والمضي قدما في استراتيجية الابتكار والتحول الرقمي، وتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز ولائهم، وتحقيق التناغم بين بنوك المجموعة، واستقطاب الكفاءات والمهارات والاحتفاظ بهم، وتمكين الموظفين، وإنشاء بيئة تشجع على التفكير الرقمي. وأشار الرشود إلى أن «بيتك» يقوم بالاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا في الصناعة المصرفية مثل تكنولوجيا العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي لتيسير وتكامل العمليات المساندة باستخدام تحليلات البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات مدروسة. وأضاف أن التطبيقات الخاصة بالبلوك تشين ساهمت بتغيير طريقة تسوية المعاملات لتصبح أكثر أمنا وكفاءة، مشيرا إلى التزام «بيتك» بتسخير التقنيات المتطورة والناشئة للتحول الرقمي الشامل.فيما يتعلق باستراتيجية التحول الرقمي، تطرق الرشود إلى بنك «تم» الرقمي الذي أطلقه «بيتك» قبل أشهر، ويعتبر أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت.وقال الرشود إن الهدف من تأسيس بنك رقمي هو مواصلة تقديم خدمة عملاء متميزة ومبتكرة، واستهداف الشباب ورواد الأعمال من هذه الفئة وكل من يبحث عن تجربة مصرفية مختلفة ومبتكرة. وأضاف أن «بيتك» يطمح من خلال بنك «تم» إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة.وأوضح أنه إلى جانب الخدمات المصرفية الأساسية، يركز بنك «تم» على أسلوب الحياة الحديث من خلال تقديم مزايا حصرية للعملاء إضافة إلى مجموعة متكاملة من المكافآت.وقال الرشود إن «بيتك» يسعى دائما إلى تطوير وتقديم أفضل خدمات ومنتجات وحلول الدفع بشكل يفوق توقعات العملاء.وأوضح أن مجال الدفع بالبطاقات يتطور بوتيرة سريعة عالميا في ظل التقدم التكنولوجي الذي تشهده الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن «بيتك» يأتي في طليعة البنوك التي تتبنى هذه التطورات، كما يلتزم التزاما تاما بتزويد العملاء بأفضل المزايا في مجال هذه المنتجات ووفق أعلى درجات الأمان.ولفت إلى أن عملاء بطاقات «بيتك» يتمتعون بأفضل برامج الولاء. على سبيل المثال، يتيح البنك للعملاء فرصة الحصول على مزايا مثل نقاط برنامج مكافآت «بيتك» وأميال جوية وميزة الاسترداد النقدي بالشراكة مع أفضل شركات التجزئة المحلية والعالمية.علاوة على ذلك، توفر أغلب برامج مكافآت «بيتك» للعملاء مكاسب إضافية عند استخدام المدفوعات العابرة للحدود، كما وفر «بيتك» معظم المحافظ الرقمية مثل Apple Pay وSamsung Pay وGoogle Pay وغيرها ليقدم إلى عملائه أحدث وسائل الدفع الإلكتروني والأكثر أمانا.وأوضح الرشود أنه بالنظر إلى مركز «بيتك» كرائد الصناعة المالية الإسلامية، استطاع أن يضع نفسه في طليعة المؤسسات التي تتبنى مفهوم الاستدامة في عملياتها بالكويت، حيث تتضمن استراتيجيته للاستدامة المتأصلة في عملياته أكثر من 62 هدفا وتركز على أربع محاور أساسية: اقتصادية وبيئية واجتماعية والحوكمة. وأضاف أن هذا الإطار الشامل دليل على التزام «بيتك» بقيادة النمو المستدام.وأضاف أن من أبرز ما تتضمنه أجندة الاستدامة في «بيتك» تقديم منتج التمويل الأخضر، الذي تم تصميمه لدعم المشاريع والمبادرات المجدية اقتصاديا واجتماعيا والصديقة للبيئة، وهو ما يتماشى تماما مع رؤية «بيتك» لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للمجتمع الكويتي من خلال توفير حلول مصرفية مستدامة، وبالتالي خلق أثر إيجابي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.وعلى الصعيد الاقتصادي، أضاف الرشود أن من بين أهداف «بيتك» تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بحيث تتسم بالمرونة والشمولية، والامتثال إلى المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي.وفي سياق آخر، يتعلق بآفاق النمو، توقع الرشود أن تظل البيئة التشغيلية في الكويت مستقرة، مشيرا إلى طفرة الحلول المصرفية الرقمية التي يشهدها السوق المصرفي محليا، حيث أصبح العملاء يعتمدون بشكل متزايد على الحلول المصرفية الرقمية السهلة، الأمر الذي سيجعل الاستثمار في الحلول الرقمية ينمو بوتيرة سريعة. كما توقع أيضا أن تكون هناك طفرة نمو في مجال منتجات التمويل الأخضر ومبادرات الاستدامة.