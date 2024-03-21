Thursday, 21 March 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملا سيليكت تطلق عرضها التوفيري الخاص بالشهر الفضيل

3/21/2024 2:08:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع حلول شهر رمضان المبارك، تطلق «الملا سيليكت» عرضها التوفيري الذي يحمل مزايا عديدة تحت شعار «اشتر راحتك بأقساط ما لها مثيل»، وبهذه المناسبة تدعو «الملا سيليكت» عملاءها لاغتنام فرصة هذا العرض الحصري في سوق السيارات المستعملة، حيث تقدم مجموعة من السيارات المستعملة اليابانية والأميركية والكورية الحديثة ذات الجودة العالية، وجميعها مشمولة بالعرض وبأسعار وأقساط خاصة، مع مزايا ائتمانية وتسهيلات تتناسب مع احتياجات كل عميل.
ويتيح هذا العرض فرصة للتوفير مع مرونة كبيرة للعملاء عند شراء سياراتهم المفضلة، مع اختيار شركة التمويل التي تناسبهم بأقساط تبدأ من 53 دينارا ومن دون دفعة أولى، بالإضافة إلى كفالة سنة أو 20 ألف كم على المحرك ومبدل السرعات وإمكانية تثمين سياراتهم القديمة.
وترحب «الملا سيليكت» بعملائها في أجواء رمضانية بمعرضها في الشويخ الدائري الرابع بجانب مركز سلطان (الجملة) لانتقاء سياراتهم والاستفادة من هذا العرض المميز، ويفتح المعرض أبوابه خلال الشهر المبارك من السبت حتى الخميس من الساعة 9:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا و8:30 مساء حتى 11:30 مساء. للمزيد من المعلومات عن عروض «سيليكت» يمكن للعملاء الاتصال على 1800007.

MENAFN21032024000130011022ID1108006834

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث