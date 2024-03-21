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البابطين تفتتح مركز خدمة نيسان في الجهراء بحلته الجديدة

3/21/2024 2:08:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات نيسان في الكويت، مركز خدمة معتمد من شركة نيسان الشرق الأوسط في منطقة الجهراء، ما يتيح الفرصة لمزيد من الارتقاء بخدمة العملاء وفق المعايير المتبعة في جميع مراكز خدمة نيسان حول العالم، وتم افتتاحه في 6 مارس الجاري بحضور كبار مديري ومسؤولي شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين وممثلين عن شركة نيسان الشرق الأوسط.
ويعكس مفهوم NRC (Nissan Retail Concept) الرؤية الجديدة التي طورتها شركة نيسان العالمية ترسيخا للمكانة الرفيعة التي تحتلها العلامة التجارية لنيسان حيث يكون جوهر الارتكاز على تعزيز خدمة العملاء لتكون تجربتهم أكثر راحة وقيمة وفعالية. ويتضمن مفهوم NRC إعادة تصميم المركز بصورة عصرية ملائمة، وتسهيل إجراءات الخدمة وتوفير بيئة تشغيلية رقمية وسلسة. كما يشمل التحديث صالة الانتظار الراقية والمريحة مع وجود خدمة الواي فاي وخدمة الاستقبال والضيافة التي تجعل زيارة هذا المركز تجربة مرضية للعملاء.
ومن الناحية التشغيلية، يتضمن المركز خدمات عديدة وحديثة لإجراء أعمال الصيانة للسيارات بطريقة متكاملة تشمل أعمال التصليح، الصيانة الدورية، والخدمة السريعة باستخدام أحدث التجهيزات والمعدات وعلى أيدي فنيين معتمدين ليحظى العملاء بتجربة صيانة مميزة ومتكاملة في مكان واحد.
ومع افتتاح مركز الخدمة المعتمد بمفهومه الجديد تبعا لرؤية NRC في الكويت، فإن شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين تؤكد من جديد استراتيجيتها في تقديم حلول وخدمات متكاملة لما بعد البيع، والارتقاء أكثر بالثقة الكبيرة التي تتمتع بها في الكويت، وتحقيق المزيد من مؤشرات رضا العملاء المتزايدة باستمرار، وهو ما تعمل عليه الشركة وتفخر بتحقيقه على مدى 7 عقود من العمل في الكويت.
وتعتبر شبكة خدمات شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين لما بعد البيع أكبر شبكة في الكويت وتتمتع بسمعة جيدة وسيط عال في السوق لتوفيرها مجموعة من الخدمات التي تتمحور حول الاهتمام بالعملاء، بما في ذلك حجوزات الخدمة المباشرة، وخدمة نيسان السريعة، وخدمات التسلم والتوصيل وغيرها الكثير. لقد أثبتنا أن الاهتمام بعملائنا وتطوير مرافقنا هي المفتاح للحفاظ على تأثير إيجابي من حيث خدمات ما بعد البيع وكذلك في مستوى رضا العملاء.
لتجربة خدمات الصيانة بمفهوم جديد ذي المعايير الجديدة والعالية، يمكن للعملاء زيارة مركز الخدمة الجديد في الجهراء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء يوميا ما عدا يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك.

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