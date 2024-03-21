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KIB يعلن رابحي سحوبات الدروازة

3/21/2024 2:08:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحبين الأسبوعيين الثاني والثالث لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر فبراير، وقد تم إجراء السحبين بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك.
وقد ربح في السحب الأسبوعي الثاني كل من مرزوق قعيد فيصل العتيبي، هديل علاء الدين ميرزا السليمي، محمد عبدالرضا محمد البزاز، ليلى عباس أحمد الصيرفي، عبدالكريم أجدر خليل بالانجي جائزة قيمتها 1000 دينار، كما ربح أحمد محمد عبدالله الياقوت، مها عبدالمحسن ابراهيم الشطي، حاتم السيد أبو العز أحمد السيد، فيصل محمد محسن العنزي، حنان خالد سلمان العتيبي، أشرف محمد حسين أحمد كسبر، عبدالرحمن صالح مرزوق أبو قذيله، بجائزة قيمتها 500 دينار لكل منهم.
أما في السحب الأسبوعي الثالث فقد ربح كل من علي خليل عبدالحسين الخباز، إنجي علي الدين يحيى إبراهيم، مبارك شديد سلمان الهندال، سيف خالد سيف العازمي، فخريه محمد عبدالله الملا بجائزة قيمتها 1000 دينار، كما ربح علي أحمد عبد المجيد البوحسن، فتوح أحمد المرسي محمد، عدنان أحمد حسين الشاهين، محمد عبدالرحيم عبدالرضا المطوع، حمد أحمد مضحي المضحي، شيخه محارب عواد العازمي، أسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، بجائزة قيمتها 500 دينار لكل منهم.
وبهذه المناسبة، قال مدير تطوير المنتجات، إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB علي الصانع: «يسرنا في KIB تهنئة جميع الرابحين المحظوظين في السحب الأسبوعي لحساب الدروازة ونتمنى لكل عملاء الحساب فرصا أكبر بالفوز في السحوبات المقبلة، إن هذه الحملة مصممة لتوفير مزايا ومكافآت استثنائية للعملاء مقابل مدخراتهم وتشجيعهم على الإيداع». وأضاف: «نسعى في KIB على الدوام إلى ابتكار كل الحلول والمنتجات التي تمكننا من مكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، ومن خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسخ علاقاتنا بهم وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعارنا الأساسي، بنك للحياة».

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